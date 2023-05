Nos acabamos de olvidar de todos los vestidos boho por este pantalón palazzo sueltecito y cómodo que Sara Carbonero ha estrenado con alpargatas de plataforma

Tenemos muchas pruebas y cero dudas de que Sara Carbonero es la reina del estilo boho en nuestro país. Y una vez más nos lo ha vuelto a demostrar como toda una Lady Madrid en el cielo de la capital, donde han celebrado en una azotea la fiesta de primavera de su marca Slow Love, está vez junto a Cadena Dial y con concierto de Bombai. Pero como era de esperar, nosotras nos hemos fijado en los looks de todas las invitadas, sobre todo influencers, entre ellas, Lola Lolita, cosa que no entendemos porque nada tiene que ver con el estilo y la esencia de la marca de Sara Carbonero e Isabel Jiménez, pero como diría Rocío Osorno, cosas del 'engagement'. Pese a ello, como era de esperar, la mejor vestida de esta fiesta ha sido Sara Carbonero con un conjunto de lo más boho y rebajado de Slow Love, con pantalón palazzo sueltecito y cómodo que ha combinado con un cuerpo largo de estilo Mantón de Manila con flecos. Y cómo no, lo ha combinado con sus inseparables alpargatas de verano. Porque aunque sigamos a vueltas con la coronación de Carlos III, los looks de la Reina Letizia, Isabel Díaz Ayuso o Eurovisión, este outfit de Sara Carbonero se acaba de convertir en nuestra preferido de la semana. Palabrita de Lifestyle.

¿Qué más se puede pedir? Pues además de estar rebajado, es sueltecito, fresquito y cómodo, perfecto tengas 30 o 50 años. Y aunque no sabemos con que zapatos lo ha combinado Sara Carbonero, estamos seguras que con unas alpargatas de cuña o unas botas cowboy. Porque mientras Amelia Bono ha estrenado las sandalias más bonitas de Massimo Dutti, Vicky Martín Berrocal el vestido midi de Zara, nosotras necesitamos el pantalón palazzo estampado de Sara Carbonero. Porque si hay una celebritie en nuestro país que represente el estilo boho a las mil maravillas, esa es Sara Carbonero. Y aunque los vestidos boho se pueden llevar todo el año en una infinidad de versiones, ahora nosotras queremos este conjunto estampado de rebajas.

Sara Carbonero con conjunto boho. @saracarbonero

Pantalón palazzo estampado, de Slow Love (rebajado a 39,99 euros)

Pantalón palazzo. Slow Love.

Un pantalón palazzo estampado que Sara Carbonero ha combinado como la modelo de su marca con un top halter cruzado con flecos a juego que también está rebajado en la web de Slow Love.