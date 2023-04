De Sassa de Osma a Mariló Montero: así son los mejores looks de invitada perfecta que nos han brindado las famosas en una noche muy especial en Barcelona

Aunque cueste creerlo, ayer no todas las miradas se centraron en Sevilla, donde está a punto de empezar la Feria de Abril y Victoria Federica nos dio una verdadera clase de estilo combinando su traje con chaleco de raya diplomática de Mango, que ya es viral y ha causado sensación en Instagram, con las zapatillas más bastas para una tarde de toros. Porque numerosos famosos y referentes de estilo de nuestro país y también internacionales se congregaron ayer en Barcelona para asistir al desfile de Pronovias, que está dentro del paraguas del Barcelona Bridal Fashion Week, que es el epicentro de la industria nupcial y está revelando a diestro y siniestro las últimas tendencias de cara al 2024. Una cita muy especial que no se quisieron perder los principales iconos de moda patrios que, de forma irremediable, nos han brindado las mejores ideas para ser la invitada perfecta en tus eventos más especiales durante esta primavera 2023. Una extensa lista que está encabezada por Sassa de Osma, que nos maravilló con el vestido con estampado floral más bonito y sofisticado de esta nueva temporada, Lucía Rivera y Mariló Montero, que eligió un elegantísimo e impresionante vestido de lentejuelas.

Porque si influencers como Ana Boyer, que arrasó recientemente con el kimono estampado más bonito, práctico y favorecedor de la primavera, o Rocío Osrono, que nos enamoró con el vestido estampado de Zara que tienes que tener en tu radar de compras de abril, nos dieron propuestas perfectas para que brilláramos como invitada en tus próximas bodas que no te convencieron demasiado, solo tienes que echar un vistazo a los looks totalmente en tendencia de las invitadas al desfile de Pronovias que tuvo lugar ayer en Barcelona. Unas combinaciones infalibles ideales para esta especial cita que también son una gran fuente de inspiración. Y si no lo crees, echa un vistazo a las siguientes imágenes.

Sassa de Osma en el desfile de Pronovias en Barcelona. Gtres

Mariló Montero en el desfile de Pronovias en Barcelona. Gtres

Lucía Rivera en el desfile de Pronovias en Barcelona. Gtres

Dulceida en el desfile de Pronovias en Barcelona. Gtres

Myriam Govanelli en el desfile de Pronovias en Barcelona. Gtres

Susana Griso en el desfile de Pronovias en Barcelona. Gtres

Desde Dulceida con un impresionante vestido negro o la presentadora Susana Griso con un vestido plisado dorado hasta Myryam Giovanelli con un conjunto con mucho brillo. Pero si nos tuviéramos que quedar con dos looks ideales, sin duda, serían los de Sassa de Osma y Mariló Montero, que han sido las invitadas perfectas por excelencia al desfile de Pronovias en Barcelona.