El look bicolor sencillo y muy elegante de Sassa de Osma que te pondrás hoy y toda la primavera

Sassa de Osma le ha dado unas pinceladas de cordura a la explosión de color que estamos viviendo en la moda desde que la primavera 2023 llegó a nuestras vidas. Las últimas tendencias apuestan por una infinita paleta de colores muy intensos, en el que el naranja vitamina tiene un hueco muy especial. No hay más que ver cómo las principales referentes de estilo de nuestro país han caído rendidas a este color optimista. Tana Rivera lo elegía para una tarde de toros en Sevilla, en la que triunfó con el vestido de lino de Massimo Dutti que sienta bien a todas las siluetas y potencia el bronceado, la Reina Letizia lo lucía de maravilla en un conjunto que recuperó de su armario y ya se puede decir que es su favorito de Zara, y la última que lo ha elegido ha sido Aitana, que ha roto Instagram con su posado más sexy con el vestido de crochet que podría hacer tu abuela este verano. Sí, como lo hemos comprobado a lo largo de estas últimas líneas, el naranja más intenso está por todas partes, ¿podemos decir ya que es la tonalidad más popular y más en tendencia de esta primavera? Una moda actual que arrasa en las redes sociales y a la que ya se han sumado aristócratas del calibre de Carmen Lomana con su vestido de animal print en tonos anaranjados, pero que no es para todos los gustos, ni tampoco para todas las mujeres. Este es el caso de Sassa de Osma, que siguiendo su propio estilo ha elegido el look bicolor sencillo y muy elegante que te pondrás hoy y toda la primavera.

Porque en la estética sofisticada y clásica de Sassa de Osma, en la que no hay grandes florituras, no hay hueco para el color de moda. La princesa de Hannover, que reside en Madrid desde el año 2013 con su marido, el príncipe Christian de Hannover, prefiere apostar por piezas más sobrias y atemporales, como el vestido de Massimo Dutti que lució hace muy pocos días. La abogada y empresaria peruana tan solo se rindió a una tendencia con fecha de caducidad y nos referimos a los pantalones pitillo, una moda que desapareció del mapa estilístico hace ya unos años, pero que esta temporada primavera 2023 promete pisar muy fuerte.

Recicled Belted Blazer, de NA-KD (54,94 euros)

Blazer blanca de NA-KD NA-KD

Pantalón negro recto pinzas, de Massimo Dutti (79,95 euros)

pantalón negro de Massimo Dutti. Massimo Dutti

Pero además de estas tendencias que ya ha apoyado esta referente de estilo con sus mejores looks, tenemos que mencionar el look bicolor, blanco y negro, sencillo y muy elegante de Sassa de Osma, integrado por pantalón largo y blazer, que te pondrás hoy y toda la primavera.