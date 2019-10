¿Se puede vivir todo el otoño en un solo 'look'?

Ya lo dicen, no hay nada más difícil que vestirse en otoño. Entre el cambio climático, y que por la mañana hace una temperatura y a mediodía otra completamente diferente... ¡Es una locura! Por eso sería perfecto poder vivir todo el otoño con un mismo look y no tener que romperse la cabeza cada mañana. Así acabamos resfriados todos luego. Pero Mery Turiel nos ha confesado que ella viviría todo el otoño con un solo look. Y nosotras sabemos de donde es.