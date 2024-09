Sienna Miller o Isabelle Huppert, la alfombra roja de clausura más emocionante de Pedro Almodóvar en el Festival de Venecia

El Festival de Venecia 2024 ha concluido haciendo énfasis tanto al talento español como a todas las tendencias que las celebridades nos han dejado en la alfombra roja de clausura. Esta noche de sábado ha sido de lo más emocionante, donde Pedro Almodóvar ha hecho historia con el otorgo del León de Oro gracias a la película La habitación de al lado, su primer proyecto rodado totalmente en inglés, cuyas protagonistas son Tilda Swilton y Julianne More. De hecho, los tres aparecieron juntos durante uno de los primeros días de la 81 edición del Festival de Venecia con looks claramente glamurosos: mientras que el director enamoró con un traje sastre en rosa chicle, la actriz británica se decantó por un dos piezas de tweed en colores pastel o la estadounidense un vestido de lentejuelas en amarillo. Esta vez, la alfombra roja de clausura del Mostra di Venezia también ha dado mucho de qué comentar con todos los estilismos de las celebridades que, como ya ha ocurrido en anteriores ocasiones, pasarán a la historia convirtiéndose en loslookshistóricos del Festival de Venecia. Uno de los más virales ha sido el de Sienna Miller con un vestido de encaje transparente, que ha combinado con cinturón metálico de la firma de lujo Chloé (que también tiene Rocío Osorno) y botas mega altas en negro. Le sigue Isabelle Huppert con un majestuoso vestido confeccionado por Balenciaga que ha llamado la atención tanto por su estructura como por su volumen, así como su cuello subido y buen ajuste a la silueta. Durante estos días, la actriz y productora de cine francesa (y presidenta del jurado) nos ha dejado claro que se ha convertido en toda una referencia para todas las mujeres de todas las edades.

Una de las famosas que nos ha conquistado cada día durante la alfombra roja del Festival de Venecia ha sido Taylor Russell. Esta vez, se ha presentado a la última noche con un vestido con transparencias súper ajustado que favorece su silueta, con escote cruzado y abertura lateral en conjunto con unos guantes súper altos. Entre otros looks de invitada de las celebridades encontramos a Beatrice Venezi se ha decantado por un vestido recto en negro con escote palabra de honor y estructura en la zona de la falda o a Zhang Ziyi con un modelo similar, pero más fluido, con transparencias en el escote y capa asimétrica hacia un lado. Tampoco podemos acabar el artículo sin hablar del estilismo de Sveva Alviti al más puro toque de Hollywood con un vestido recto de palabra de honor repleto de lentejuelas en nude junto con una gargantilla de diamantes.

Sienna Miller con vestido transparente de encaje junto con cinturón metalizado de Chloé y botas mega altas en negro

Pedro Almodóvar con traje sastre clásico en negro, camisa en blanco y gafas de sol muy originales

Beatrice Venezi con vestido palabra de honor en negro con cuerpo encorsetado y falda con estructura

Isabelle Huppert con maravilloso diseño de Balenciaga de efecto satinado, con cuello subido y falda en forma de A

Zhang Ziyi con vestido recto en negro con escote con transparencias y capa asimétrica a un lado

Sveva Alviti con vestido recto de palabra de honor de lentejuelas en nude y gargantilla de diamantes

Taylor Russell con espectacular vestido con transparencias súper ajustado, con abertura lateral y guantes muy altos

Damos por finalizado uno de los eventos cinematográficos internacionales más relevantes del año, donde personalidades españolas del calibre de Eugenia Silva, Nieves Álvarez, Georgina Rodríguez o Úrsula Corberó también han derrochado estilo.