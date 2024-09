Georgina Rodríguez es diva (y sexy) hasta llegando a Venecia con shorts deportivos, medias de rejilla y taconazos

Ya ha llegado, puntual a su cita con el Festival de Venecia. Sin duda, una de las citas más especiales e importantes del año para Georgina Rodríguez y para la que se prepara con mucha antelación para todos sus looks como pudimos ver en su documental de Netflix del que estrena nueva temporada este 18 de septiembre. Y este año se ha hecho esperar poco, porque Georgina Rodríguez ya ha aterrizado pisando fuerte en Venecia (con avión privado incluido) con uno de esos looks tan sexis de viaje que solo la novia de Cristiano Ronaldo puede lucir sin morir en el intento, con look deportivo, medias de rejilla y tacones. Vaya, que solo lo puede llevar ella y salir triunfadora.

Y oye, una vez más lo ha conseguido con su uniforme más característico, el pantalón de chándal cómodo para viajar que Georgina Rodríguez le ha dado el toque más glamuroso con zapatos de tacón, joyas, y su melena peinada en efecto mojado. O lo que es lo mismo, si así ha llegado, estamos deseando ver el look de alfombra roja que nos deja esta noche Gio. Cómo llevar un look deporticocon tacones y tener tanto estilo como Bella, Hailey y ahora Georgina Rodríguez. Nunca digas nunca. O llegará un día en que escuches: 'te lo dije'. Septiembre, en el mundo de la moda, es el mejor mes. Tenemos muchas pruebas y pocas dudas. Empiezan alas alfombras rojas, las semanas de la moda y dejamos atrás a las celebrities en bañador en Ibiza o en Marbella. Y eso no nos puede hacer más felices, porque ya sabéis que no hay nada que nos guste más que una buena alfombra roja y sus lookazos.

La tercera temporada de Soy Georgina, el personality show sobre la afamada influencer tiene fecha de estreno en la plataforma para el día 18 de septiembre, tal y como anuncia el servicio de streaming con una nueva promo en la que la mujer con más seguidores en redes sociales de España se viste, literalmente, con los titulares que genera. Y nosotras ya tenemos apuntada en nuestra agenta la fecha para no perdernos ni un detalle.