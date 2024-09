De Georgina Rodríguez a Nieves Álvarez, las españolas conquistan con mucho glamur la alfombra roja del Festival de Venecia

El Festival de Venecia está en su ecuador, pero no hay edición en la que falten ni Georgina Rodríguez ni Nieves Álvarez para deslumbrar con todo su estilo. Sin duda, una de las citas más especiales e importantes del año para Georgina Rodríguez y para la que se prepara con mucha antelación para todos sus looks como pudimos ver en su documental de Netflix del que estrena nueva temporada este 18 de septiembre. Del look más deportivo con medias de rejilla y tacones en su llegada por la tarde, a deslumbrar con un maravilloso vestido blanco en la alfombra roja. Pero no solo eso, Gio también ha estrenado corte de pelo.

En la alfombra roja, Georgina Rodríguez nos ha dejado ver su nuevo corte de pelo que tanta polémica ha generado en redes sociales en las últimas semanas por lanzar su cabello al mar en un vídeo. Una melena que ha decidido peinar con un clásico blowout noventero, un estilo que le dio volumen y un aire glamouroso. Georgina ha deslumbrado con un vestido de Oscar de la Renta de inspiración nupcial y ese toque sexy que no puede faltar en ninguno de sus estilismos. Un diseño de escote palabra de honor con drapeados por el cuerpo y una falda de gasa vaporosa con abertura lateral y cola que ha combinado con unas impresionantes joyas en forma de flor han cerrado su look.

Italy Venice Film Festival Queer Red Carpet Vianney Le Caer/Invision/AP Agencia AP

Por su parte, la modelo y presentadora Nieves Álvarez ha optado por un vestido satinado muy ceñido al cuerpo de Alberta Ferretti de la colección otoño-invierno 2024-2025 con el que ha vuelto a demostrar otra vez que es una de las mujeres más elegantes de España.

Recordamos que el Festival de Venecia 2024 dio comienzo el pasado miércoles 28 de agosto hasta el 7 de septiembre, evento cinematográfico en el que se reúnen los profesionales de esta disciplina con el objetivo de presentar sus próximos proyectos.