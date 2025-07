Solamente necesitamos el poncho de punto de Amelia Bono para completar nuestra maleta de vacaciones

A todos se nos aparece el mismo desafío cuando tenemos una cita en la playa: ¿cómo fusionar el bañador con prendas fashionistas? Queremos ir cómodas, pero tampoco con lo más viejo que tenemos en el armario. Sin embargo, muchas veces nos encontramos con el problema de cómo combinar la ropa de baño con el vestido fabuloso sin que se vea el tirante o cómo crear looks para pasar de la playa al chiringuito de turno. Pues bien, solamente nos ha hecho falta hacer scroll en nuestro Instagram para encontrar la solución y ha ocurrido en el perfil de Amelia Bono, quien se dispone de disfrutar de esta mañana de sábado con una escapada al mar salado con los esenciales que marcan la diferencia a nivel estilístico.

A sus 44 años, Amelia Bono se ha convertido en todo un icono de estilo que confía totalmente en la fusión entre lo más atemporal o básico con lo más en tendencia del momento. ¿Quién ha dicho que debemos descantarnos por una faceta u otra? La celebridad lo tiene bastante claro. En las últimas semanas, no ha perdido el tiempo en soportar la sofocación que están provocando las altas temperaturas en Madrid, por lo que en cuanto ha tenido la oportunidad se ha escapado a las zonas con costa más encantadoras de nuestro país. Y nos encanta ver a Amelia Bono tan feliz rodeada de naturaleza y buenas vibras, pero como editoras de moda, no podemos dejar de fijarnos en su estilismo cada vez que nos lo muestra en las redes sociales. Pues bien, ahora ha ocurrido lo mismo con un ítem que parecía estar olvidado, pero se ha encargado personalmente que no sea así. Ya adelantamos que lo solemos ver en looks de invitadas en bodas, bautizos o comuniones, pero ahora ha sido en la faceta más playera donde ha triunfado.

El poncho de punto de Zara de Amelia Bono en sus vacaciones

Amelia Bono nos ha dado los buenos días de la mejor manera (y como ella sabe): un get ready with me. La base del look ha sido el clásico bañador animal print de escote palabra de honor que siempre funciona, estemos en el año que estemos. A partir de este, lo ha combinado con una falda-pantalón en negro con vuelo de lo más cómoda y la joya de la corona: un poncho de punto en granate. Una prenda de vestir de la que se han apoderado las mujeres más clásicas (como Victoria Federica) y se han encargado de regresarla en la actualidad. Porque, lo cierto es que es la que ha ayudado a arreglar todo el estilismo. Es de la temporada pasada de Zara que, actualmente, no está disponible, pero tenemos disponibles otros modelos similares.

Amelia Bono tiene en cuenta todos los detalles, por lo que no se ha olvidado de los accesorios que elevan el estilismo: collar maximalista, sandalias planas en negro con toque dorado y capazo grande para meter todos los 'por si acasos'.