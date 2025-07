Victoria Federica presume de bronceado con este 'total look' en blanco junto con las sandalias planas virales de Zara

Victoria Federica sabe solucionar todos nuestros problemas estilísticos. En todos los veranos ocurre lo mismo: llega un momento en el que ya no sabemos cómo vestir. Sin embargo, la monarca se ha convertido en toda una fuente de inspiración, así como ha llegado a ser una editora de moda, gracias a una evolución en su fondo de armario. En los últimos años ha protagonizado looks casuales o más glamurosos de alfombra roja dignos de salir en nuestros artículos, con una faceta más juvenil y una inclinación clásica, pero con una dosis del estilo pijo, como también ha demostrado en su último estilismo captado a través de redes sociales.

Después de sus vacaciones en Mallorca, la hija de la Infanta Elena ha vuelto a la capital desafiando las altas temperaturas. ¿La solución para sobrevivir? Nada como un buen outfit que alegre el día y, sobre todo, con capacidad de no pasar ni una pizca de calor. Porque a los 24 años de Victoria Federica, ha consolidado una forma de vestir con mucha personalidad que ha cautivado a la Generación Z, pero que también es referente para todas las mujeres de todas las edades. Pues bien, durante el viernes ha disfrutado de una comida en el conocido restaurante El Bohío de Pepe Rodríguez junto a su mejor amiga, Rocío Laffón, y Samantha Vallejo. No han dudado en enmarcar este recuerdo con una fotografía que, posteriormente, han subido a Instagram, momento en el que nuestra sección Lifestyle de La Razón ha hecho captura de pantalla con la intención de analizar, así como comentar, el look perfecto para el verano de Victoria Federica.

El último look de Victoria Federica en Madrid: conjunto en blanco + sandalias planas con detalle metálico

Sin ninguna duda, el blanco es la tonalidad más escogida para pasar el verano. Además de trasladar una sensación effortless al estilismo, sienta fenomenal con el bronceado natural que conseguimos a estas alturas del año. Y Victoria Federica no puede negarlo, puesto que ha llamado totalmente nuestra atención con un conjunto de dos piezas en dicha tonalidad versátil, funcional y favorecedor. Está conformado por top de péplum, cuello redondo y tirantes anchos junto con unos pantalones de lino de caída relajada que ha combinado con un cinturón en marrón para romper esta técnica del monocolor.

Victoria Federica con 'total look' en blanco. @vicmabor

La royal ha combinado este total look (cuyas piezas ya hemos visto anteriormente por separado) con el calzado del momento: las sandalias planas con detalle metálico. No cabe duda de que se han convertido en la elección por excelencia de las más sabias de la moda que actualmente encontramos en varias marcas low cost, como Zara, Lefties o Parfois.