5 looks aptos para pasar de la playa al chiringuito con mucho estilo

Cuando las temperaturas comienzan a subir, una de las citas más deseadas es el binomio de playa + chiringuito. Pasar de rodearte de mal salada a una charla entre amigas con una bebida fresquita es uno de los placeres favoritos del verano. Sin embargo, a la hora de ponerte delante del armario y escoger el outfit más adecuado es todo un desafío. O, eso pensábamos hasta que hemos seleccionado estos cinco looks aptos de pasar de la playa al chiringuito con mucho estilo.

En muchas ocasiones no tenemos tiempo para pasar por casa y cambiarnos de look para ir a tomar algo. O, también, con la cantidad de cosas que llevamos en el bolso de playa no tenemos espacio para meter más ropa de recambio. Por ello, es importante tener en cuenta qué prendas se adaptan perfectamente a estos dos planes. La opciones son infinitas, pero como primera idea, hablamos de vestidos de crochet, conjuntos de lino o punto con los que podamos llevar debajo los bañadores o bikinis más favorecedores sin que desentonen. Con ello, también sumamos los accesorios que nos elevan el estilismo y tienen un valor añadido, así como ofrecen personalidad a la estética. Y es que, en este artículo presentamos los looks con los que podrás pasar del mar a la silla del chiringuito sin esfuerzo.

Look 1

Comenzaremos con un must have del verano, como es un buen vestido de crochet de Zara, que conjuntaremos con un bikini en chocolate por debajo de COS (a juego con las sandalias planas de Primark). Con ello, añadiremos un pañuelo de lunares de Parfois en la cabeza a modo de banana, así como un bolso de rafia donde meter todos los imprescindibles de playa de la misma firma portuguesa. ¿Un look más moderno para disfrutar de los placeres del verano?

Vestido de crochet, de Zara (60 euros)

Top bikini en chocolate, de COS (35 euros)

Braguita de bikini en chocolate, de COS (29 euros)

Bolso de rafia, de Parfois (90 euros)

Pañuelo de lunares, de Parfois (11 euros)

Sandalias planas, de Primark (7 euros)

Look 2

Para los amantes de los conjuntos de dos piezas, hemos seleccionado este cárdigan y pantalones de crochet en blanco de Mango junto con un bikini a juego rebajado de H&M. También, para elevar el estilismo, confiaremos en uno de los accesorios más llevados de esta temporada, como este casquete de crochet de la firma catalana, así como de las famosas chanclas jelly en rojo de Parfois y un bolso trenzado de Stella Rittwagen.

Cárdigan de crochet, de Mango (30 euros)

Pantalones de crochet, de Mango (30 euros)

Casquete de crochet, de Mango (rebajado a 10 euros)

Top de bikini en blanco, de H&M (rebajado a 16 euros)

Braguita de bikini en blanco, de H&M (rebajada a 10 euros)

Bolso de crochet, de Stella Rittwagen (rebajado a 35 euros)

Sandalias planas jelly, de Parfois (16 euros)

Look 3

Si buscas comodidad, no puedes pasar por desapercibido este conjunto al estilo pijamero de rayas y motivos frutales de NA-KD, que no puede sentar mejor que con este bikini en amarillo que potencia el bronceado de Tezenis. Para completarlo, añadiremos un bolso de mano al tono de Bimba y Lola y unas bailarinas jelly de Stradivarius rebajadas a 10 euros. Colorido, funcional y distintivo. Así sí que motiva ir a la playa.

Camisa pijamera, de NA-KD (50 euros)

Shorts pijameros, de NA-KD (36 euros)

Top de bikini amarillo, de Tezenis (13 euros)

Braguita de bikini amarilla, de Tezenis (10 euros)

Bolso de mano, de Bimba y Lola (129 euros)

Bailarinas 'jelly', de Stradivarius (rebajadas 10 euros)

Look 4

Y cómo no, las prendas de lino son un claro aliado para este plan, así como para sobrevivir a las altas temperaturas. Por ello, nos hemos ido directas a los últimos lanzamientos de Parfois con este top y pantalón bordado en blanco que haremos match con el bikini floral en naranja de Mango. Sumaremos un bolso estampado en rojo de la misma firma para crear un constarte armonioso, así como unas chanclas planas en blanco de H&M perfectas para utilizar durante 24/7 este verano.

Top bordado, de Parfois (30 euros)

Pantalones bordados, de Parfois (40 euros)

Top de bikini naranja, de Mango (rebajado a 16 euros)

Braguita de bikini naranja, de Mango (rebajada a 13 euros)

Bolso estampado, de Parfois (36 euros)

Chanclas blancas, de H&M (25 euros)

Look 5

Las más fashionistas no van a pasar de largo este look para pasar de la playa al chiringuito. Se trata de un vestido de punto abierto en marino de & Other Stories que sirve tanto para la ocasión como para citas de noche junto con un body. Pero, hasta el momento, haremos recurso de él junto con un bikini a juego de Sfera y, para darle un aire más veraniego, con este sombrero de Parfois. Para finalizar, seleccionaremos este bolso de rayas de Claudie Pierlot y estas cangrejeras de Bimba y Lola.

Vestido de punto, de & Other Stories (129 euros)

Top de bikini palabra de honor, de Sfera (12 euros)

Braguita de bikini en azul, de Sfera (10 euros)

Sombrero de rafia, de Parfois (36 euros)

Bolso de rayas, de Claudie Pierlot (rebajado a 147 euros)

Cangrejeras, de Bimba y Lola (rebajadas a 57 euros)

Ahora más que nunca, pasar de la sal del mar al aperitivo en el chiringuito es fácil y motivador con esta selección de looks. Cada uno se adapta a un estilo y lo mejor: también son perfectos para utilizar en otras ocasiones.