Susanna Griso tiene claro que los vaqueros de campana son los favoritos de las mujeres que mejor visten

Susanna Griso es todo un referente periodístico, y de estilo, eso lo tenemos claro. Si el otro día nos enamoraba con un vestido de marca española para ser la invitada perfecta, ahora lo ha hecho con su look para volver al trabajo después de las vacaciones en 'Espejo Público', porque si hay algo que nunca falla en el armario de las mujeres que más saben de moda, son los vaqueros campana. Porque Susanna Griso optó por lucir unos vaqueros de tiro alto de esos de efecto tipazo, con abotonadura a las caderas y un to negro con lazada en el cuello, de esos que nunca fallan en una noche de música. A sus 54 años, la catalana ha logrado, look a look, convertirse en una de las mujeres que mejor visten. Dentro y fuera del plato de televisión, cautiva gracias a su personalidad de estilo y así lo ha vuelto a demostrar una vez más. Y este estilismo para la vuelta al trabajo nos lo deja claro.

Estos años nos han ayudado a analizar al detalle el estilismo de Susanna Griso, así como sus prendas de vestir más socorridas o los colores o estampados con los que se siente más cómoda. Podemos decir que a sus recién cumplidos 55 años se ha convertido en una de las mujeres con mejor gusto de nuestro país, con la que aprendemos a cómo resaltar nuestras facciones o zonas de nuestra silueta o las últimas novedades de las marcas españolas low cost. Y ahora lo ha hecho con estos vaqueros campana que ha combinado con una blusa bordada.

Definimos el estilo de Susanna Griso como básico, en el que frecuentemente recurre a las prendas clásicas de fondo de armario que cualquier mujer de cualquier edad tiene. Hablamos de camisas blancas, pantalones de vestir, zapatos de tacón sensato o vestidos impolutos. Es decir, cualquier ítem que nos permite combinar con otro sin comeduras de cabeza, así como los más factibles de utilizar día sí y día también.