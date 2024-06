Susanna Griso se convierte en la invitada perfecta con el vestido más original (y elegante) de firma española para mujeres +50

Anoche se celebró en Madrid la segunda edición de los Premios Escala de Interiorismo, creados por Escuela Madrileña de Decoración para reconocer la excelencia, inspirar a las nuevas generaciones y distinguir proyectos sobresalientes, los galardones reconocen a grandes interioristas, proyectos residenciales, de restauración y artísticos sobresalientes, además de visibilizar a figuras emergentes. Y nosotras solo hemos tenido ojos para el vestido con el que Susanna Griso se convirtió en la invitada perfecta, y además es de firma española. El vestido es de Is Coming, una firma de moda española con sede en Madrid que causa furor entre las invitadas de boda y las famosas. Hernández -fundador de Hoss Intropia-, lanzaron Is Coming, una firma de invitada que con sólo 5 años de recorrido ya cuenta con un ADN reconocible y un batallón de mujeres estilosas que son fans de sus diseños. Y entre ellas, Carmen Lomana que ya tiene varios diseños de esta firma en su armario. "La mujer que viste de Is Coming entiende de moda, le gusta arriesgar y se deja asesorar", explican desde la etiqueta, y eso no puede describir más a nuestra querida Carmeny también Susanna Griso.

Un vestido de nueva colección de Is Coming que en la web ya está agotado en todas las tallas en este color, pero aún queda en amarillo y blanco. Un diseño que describen así en su web: "es un vestido de rayas con una capa de tul y detalles laterales de volantes. Tiene escote de pico y tirantes". Un vestido que es todo lo que le podemos pedir a una invitada de verano y que a nosotras nos transporta al mar Mediterráneo, y que como buena catalana, Susanna Griso lo ha lucido justo antes de la verbena de San Juan con una blazer blanca, joyas doradas y sandalias de tacón a tono.

Susana Griso. Gtres

Vestido de tul raya negra, Is Coming (380 euros)

Vestido tul. Is Coming

La gala de los Escala celebrada anoche es ya una fecha imprescindible, escaparate del mejor interiorismo y celebración de la creatividad, innovación y el talento en un entorno único que combina tradición y modernidad. Además de los premiados, la Real Fábrica de Tapices reunió a destacados interioristas como Mar Vera, Virginia Gasch, Fran Cassinello, Beatriz Silveira, Inmaculada Recio y Damián Mínguez.