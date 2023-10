Teresa Urquijo, la novia de Almeida, es la invitada perfecta con vestido midi para una boda en Ibiza

Este fin de semana se han celebrado dos bodas muy icónicas, la primera de ellas ha sido el enlace de la duquesa de Medinaceli junto a Maxime Corneille, boda a la que han acudido grandes celebridades y personalidades españolas como Sofía Palazuelo o Clara Carauana, dejándonos unos looks de invitada perfecta que nos pueden inspirar a la hora de crear los nuestros propios de cara a las bodas o eventos especiales que podamos tener este otoño. La otra boda que se ha celebrado en Valencia ha sido la del nieto de Beatriz de Orleans, Louis Nicolas Crépy junto a Carolina Torio Ballester, una boda de ensueño en la que la novia lucía espectacular con un vestido precioso lleno de pedrerías y joyas a lo largo del escote. Sin embargo, estas dos bodas no han sido las únicas este fin de semana, y es que hasta Ibiza han acudido José Luis Martínez Almeida y su novia Teresa Urquijo para acudir a la boda de Alejandra Bogas Tapia y Rafael. Teresa Urquijo tiene un estilo muy elegante, sencillo y sofisticado, y es que se ha convertido en un referente de estilo de cara a ocasiones especiales, como aquella vez que acudió junto a Almeida a Las Ventas con un vestido camisero morado que Teresa Urquijo combinaba con unas sandalias en tono nude, dejando todo el protagonismo al vestido, el cual no pasó desapercibido. Sin embargo, para la tarde de ayer, y apostando nuevamente por el estampado como el protagonista del look, Teresa Urquijo nos sorprendía con un vestido midi fluido, negro y de estampado floral en el que predomina el naranja y el amarillo de mangas largas y pequeños volantes en el bajo del mismo. Un vestido apropiado para una boda en la isla de Ibiza dada las buenas temperaturas que estamos viviendo.

Teresa Urquijo tiene un estilo muy clásico y así nos lo demuestra en todas las apariciones en medios junto a Almeida. Desde los vestidos más elegantes como el que lució para una tarde de toros hasta el conjunto más juvenil, fluido y llamativo que llevó el pasado agosto compuesto por pantalón de pernera ancha y blazer fluida que Teresa Urquijo combinaba on unas sandalias planas beige de tiras y un bolso de tipo cesta de mimbre, un accesorio que acostumbra llevar, sobre todo durante los meses de verano. Para la noche tan especial como fue la de ayer, una boda de ensueño en la isla de Ibiza, Teresa Urquijo apostaba por un vestido midi muy colorido que luce espectacular con unas sandalias de tacón naranja y su habitual pelo ondulado. Sin duda, un acierto absoluto.

Teresa Urquijo y Almeida

Teresa Urquijo y Almeida GTRES

Este vestido tan favorecedor y colorido es todo lo que necesitas para una boda de otoño este 2023.