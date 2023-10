De Sofía Palazuelo a Belén Corsini: los mejores looks del bautizo de la segunda hija de los duques de Huescar

Ayer por la tarde, Sevilla se llenaba de elegancia, glamour, sofisticación y de los rostros más conocidos de la casa de Alba para celebrar el bautizo de la nieta del actual duque, la segunda hija de Sofía Palazueloy Fernando Fitz-James Stuart, duques de Huescar. En un día tan especial, Eugenia Martínez de Irujo nos conquistaba combinando con maxi sandalias de plataforma el vestido más ajustado de la firmaInés Domecq, pero si hay un look que captó todas nuestras miradas, fue el de Sofía Palazuelo, impecable con un traje de pantalón, top y capa de Jantaminiau que nos deja claro, al igual que hacía hace unos días Carmen Lomana con el look más inspiradorpara las invitadas más pijas, que este otoño la capa será uno de los complementos estrella de los looks de invitada ideal.

Su cuñada, Belén Corsini, apostaba por un diseño de lo más clásico y elegante de Es Fascinante y, la pareja de Cayetano de Alba, Barbara Mirjan, se decantaba por un modelo más fresquito de Sandro. Estos son algunos de los mejores looks de la Casa de Alba que nos dejó el bautizo de la pequeña Sofía, que nació el pasado mes de enero en el Hospital de Nuestra Señora del Rosario de Madrid:

Sofía Palazuelo, con traje de Jantaminiau

Sofía Palazuelo GTRES

Carlos Fitz-James Stuart y Belén Corsini, con vestido de topitos con abertura lateral y chal asimétrico, de Es Fascinante

Belén Corsini y Carlos Fitz-James Suart GTRES

Cayetano Martínez de Irujo Barbara Mirjan, con vestido de Sandro

Bárbara Mirjan y Cayetano Martínez de Irujo GTRES

Jacobo Fitz-James Stuart y Asela Pérez Becerril, con vestido midi en color verde botella y negro, con mangas semitrasnparentes.

Jacobo Fitz-James Stuart y Asela Pérez Becerril GTRES

Fernando Solís y Eva Morejón, con vestido rosa, al más puro estilo Barbiecore.

Fernando Solís y Eva Morejón GTRES

No cabe duda de que es una de las familias mediáticas con más estilo y glamour del panorama nacional.