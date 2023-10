De Sofía Palazuelo a Clara Caruana, los looks de invitada perfecta de la boda de la duquesa de Medinaceli en Jerez

Hoy sábado 14 de octubre es un día muy especial, ya que contrae matrimonio la duquesa de Medinaceli junto a su prometido Maxime Corneille, de origen argentino y francés. Como era de esperar, han sido muchos los rostros conocidos de la alta sociedad nacional e internacional que no han querido perderse esta ocasión tan especial que ha tenido lugar en la mañana de hoy en la Iglesia de San Miguel, en la localidad de Jerez de la Frontera, un emblemático pueblo de la ciudad gaditana. Entre los rostros conocidos destacan Luis Medina y su novia Clara Caruana, así como Sofía Palazuelo y su marido Fernando Fitz-James Stuart y Solís, duques de Huescar. Sin lugar a dudas, un evento de tal calibre nos ha dejado unos looksde invitada a la altura, y es que, como era de esperar, el color rojo es una apuesta segura y muy en tendencia, como ha sido el caso del vestido de invitada de Clara Carauana, quien ha optado por un vestido rojo midi de falda de tablas y encaje en la parte superior que ha combinado con un tocado negro y unas sandalias de tiras en el mismo tono. Por otro lado, Sofía Palazuelo nos ha dejado boquiabiertos con un vestido fluido y muy liviano en tono camel de corte midi con un estampado de amplios lunares negros con detalle en el vientre que enmarca la figura y que ella ha combinado con una pamela negra y, como toque final, unas sandalias en el mismo tono.

Han sido muchos los looksde invitada que no han pasado desapercibidos en este enlace tan esperado entre la duquesa de Medinaceli y su prometido Maxime Corneille, y es que hemos podido ver que la tónica son los vestidos fluidos de corte midi y las pamelas. Los colores escogidos han sido muy vivos y llamativos, algo que está muy en tendencia y es que, al igual que Nieves Álvarez lucía un vestido midi en tono amarillo, han sido algunas invitadas de rostros conocidos quienes también han apostado por el rosa, el celeste o el color salmón. Como accesorios, son varias las invitadas que lucen capas muy fluidas y semitransparentes, una prenda que está muy en tendencia y que podemos usar tanto para ocasiones especiales, como es el caso de una boda, como para el día a día con looks más casuales. Sin más, te enseñamos los looks de invitada más icónicos de la boda entre la duquesa de Medinaceli y su ahora marido Maxime Corneille.

Clara Carauana y Luis Medina

Clara Carauana y Luis Medina GTRES

Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart y Solís

Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart y Solís GTRES

Miriam de Ungría y sus hijos Boris y Beltrán

Miriam de Ungría GTRES

Anna Gamazo

Anna Gamazo GTRES

Estos son los mejores looks que hemos visto en esta mañana de sábado en la boda de la duquesa de Medinaceli y Maxime Corneille.