Todo lo que te espera en Desalia 2023, el festival más icónico del verano

El inicio del verano solo puede significar una cosa, llega la época de los festivales más icónicos que se dan en nuestro país, un evento en el que disfrutar de la música, el buen tiempo y los amigos. Y es que los festivales de música son eventos que hay que vivir al menos, una vez en la vida y llevar un look de festival que no pase desapercibido, pues es buen sabido que en este tipo de festivales el look es muy importante, sumándote a las tendencias más virales de la temporada, como los vestidos de crochet, que son tan fresquitos que no pasarás calor y que, junto con unas sneakers y un maquillaje a todo color, triunfarás en esos días. A finales de mayo, más concretamente, del 24 al 28 de mayo llega a Benidorm la celebración más icónica y esperada de Ron Barceló, el festival de Desalia 2023, que tendrá lugar en el Hotel Meliá Villaitana, creando así la revolucionaria 'Ciudad Desalia', en la que se espera que acudan 1.000 asistentes y, entre ellos, los actores más reconocidos de España como son Martiño Rivas y Asia Ortega y otros influencers como Dulceida, Paula Gonu o Anabel Pantoja. Desalia 2023, el festival más esperado de nuestro país, tendrá una duración de 5 días y tendrá lugar en este lugar tan privilegiado de la costa blanca, que será en sí misma un viaje lleno de color, música y mucha diversión y cuyo atrezzo te transportará a los destinos y regiones más sonadas y emblemáticas del mundo.

Son muchos los influencers y streamers que no se quieren perder la edición de este festival que tendrá lugar en Benidorm. Si Dulceida es uno de los rostros más fieles y reconocidos de la experiencia de Ron Barceló, este mayo acudirán a divertirse otros tantos compañeros (y amigos) de profesión como Luc Loren, Lalachus, Claudia Martínez, Noel Bayarri, Michenlo, Paula Gonu y Anabel Pantoja. Como novedad, esta edición contarán con un streaming llevado a cabo por los rostros más conocidos de Twitch como Werlyb, Reven o Aroyitt, quienes ya se han familiarizado con la 'Ciudad Desalia' que Ron Barceló ha creado en Minecraft, quienes retransmitirán desde un 'stream stage' todo lo que allí ocurra, que no será poco. Con María Becerra en la cabeza del cartel, son muchos los artistas confirmados que nos harán disfrutar sin descanso, entre ellos DJ Nano, Paul Alone y Pole. Si bien de entrada damos por hecho que Desalia 2023 promete ser el Festival más icónico en esta edición 2023, Ron Barceló ha comunicado que los 5 días que dura el Festival culminará con la fiesta con más fama internacional, la colorida Fiesta Bresh x Desalia, en la que sus asistentes serán sorpresa hasta el último momento pero que, como es habitual en la Fiesta Bresh, sonará los mayores éxitos del reggaetón y el pop latino, siendo una experiencia que nadie olvidará.

¿Ya estás preparado para los 5 días más icónicos, inolvidables del verano? Desalia 2023 da el pistoletazo de salida a un verano que no olvidarás.