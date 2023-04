Dulceida nos ha conquistado con el pantalón estilo pijamero más casual para los días más tranquilos en casa

Dulceida es la influencer más icónica de nuestro país y es que fue una de las primeras en empezar en el mundo de las redes sociales, convirtiéndose en toda una referente en el mundo de la moda de muchas chicas que crecieron inspirándose en sus looks, y es que tiene un estilo de lo más casual, en tendencia y muy suyo. Casi siempre la vemos con mini faldas o vestidos ceñidos muy cortos, como por ejemplo el vestido mini en verde y con plumas 'Made in Spain' de la firma JC Pajares que lució para una premier en Madrid, y es que ese vestido se convirtió en el centro de todas las miradas. Sin embargo, si por algo se caracteriza el estilo de Dulceida es por sus icónicas blazers, siendo toda una amante de este tipo de prendas, pues elevan cualquier look y, además, es versátil y muy atemporal. Si Vicky Martín Berrocal llevaba la blazer blanca más básica el día de ayer, Dulceida apostó hace unos días por la clásica blazer en gris para apoyar a su amiga Laura Escanes en su proyecto de podcast.

La influencer es amante de los pantalones vaqueros, sobre todo de los shorts vaqueros, siendo quizá la prenda que más la caracteriza. Suele combinar sus shorts vaqueros con camisa oversize para los días más relajados de playa, y es que se trata de un look de lo más básico que nunca falla. Para el día de ayer, en el que unió a todos sus amigos para celebrar una pequeña fiesta, optó por un look de lo más en tendencia y casual. Se trata de un pantalón de estilo 'boho' que ya lo vimos a Anna Padilla en tonos anaranjados y es que este pantalón promete convertirse en un must, pues al ser lino, es una prenda fresca y muy versátil para esos días más tranquilos. Dulceida lo combinó con una camiseta básica en blanco y, como toque final, un mini bolso en amarillo.

Pantalón full length rayas, de Zara (22,95€)

Pantalón full length rayas Zara

Hazte con unos pantalones de este estilo para ir cómoda y relajada en tu día a día.