El uniforme más básico de Isabel Díaz Ayuso es con la blazer negra con vaqueros que todas tenemos en el armario

Si ayer Isabel Díaz Ayuso arriesgaba para encontrarse con la Reina Letizia, hoy ha tirado de su uniforme favorito y más básico para ir al trabajo, un traje negro. A estas alturas, tenemos más pruebas que dudas de que a la presidenta de la Comunidad de Madrid le encantan las prendas de oficina, así como las más básicas para recurrir a ellas siempre y cuando quiera. No solamente nos referimos a ello con estos pantalones de traje muy anchos en rojo, sino que también al chaleco sastre en negro que está en el armario de las editoras de moda como ayer llevaba la Reina.

Aunque ayer sacó Ayuso su versión más en tendencia con un jersey con 'cut out', hoy la presidenta madrileña lo ha hecho con un traje negro de esos que nunca falta en el armario de las mujeres más elegantes. Isabel Díaz Ayuso sigue derrochando estilo con su repertorio infinito de blazers. Seamos sinceras, los looks de trabajo de la presidenta de la Comunidad de Madrid son toda una referencia para todas las mujeres de todas las edades. Porque, si trabajas en una oficina, nos comprenderás cuando no sabemos cómo vestirnos o cómo dar juego a nuestro fondo de armario ejecutivo y elegante. Para ello, nuestro objetivo como editoras de moda es buscar inspiración de estilismos para ir a la oficina que rompan con las clásicas combinaciones que ya conocemos. Ayuso es una de las mujeres que más nos muestra su faceta formal que, directa o indirectamente, nos ayuda a coger ideas para no comernos la cabeza todas las mañanas delante del vestidor.Un ablazer negra que ha combinado con vaqueros.

Ayuso, a MM por la ausencia de Arenillas: "¿Ha habido algún problema de acoso o algo que desconozcamos esta semana?" EUROPA PRESS - FERNANDO SÁNCHEZ Europa Press

Además, estamos seguras de que se trata de su imprescindible de la temporada de otoño-invierno 2024/2025, puesto que, desde que se incorporó al trabajo en septiembre, no ha parado de llevarla. Efectivamente, estamos hablando de la blazer eterna que tiene en su vestidor en una infinidad de tonalidades, pero, esta vez, se ha decantado por negra más eterna.