El look más riguroso de Ayuso con vaqueros campana y maxi abrigo negro para acudir a la misa por los afectados de la DANA

Más de 100 obispos de España celebraron anoche una misa por las víctimas y afectados por la DANA en Madrid, "No estáis solos". El arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, ha asegurado a los afectados por la catástrofe provocada por la DANA en Valencia y otras localidades de España que no están "solos" y ha invitado a "reflexionar" sobre "los valores" y sobre un mundo que "hace creer" a las personas tanto en sí mismas que las "incapacita para creer en Dios". Una misa celebrada en la Catedral de La Almudena en la que no han faltado Isabel Díaz Ayuso y también Almeida, justo antes de su visita a 'El Hormiguero' con Pablo Motos.

Y obviamente nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en el look de Isabel Díaz Ayuso, respetando el luto del momento, con jersey y abrigo negro que ha combinado con unos vaqueros con el bajo acampanado. Si bien el abrigo rojo, mucho más llamativo, se está llevando toda la atención esta temporada, el abrigo negro es una de esas prendas que siempre se citan en las listas de imprescindibles de fondo de armario. Es la prenda que no puede faltar en cada invierno en el armario de las mujeres que más saben de moda, y Ayuso nos lo ha dejado claro con este modelo de corte midi y muy elegante. No obstante, firmas como Balenciaga, Prada, Givenchy, Victoria Beckham, Dolce & Gabbana o Michael Kors, entre otros muchos, le han otorgado un papel fundamental en sus colecciones otoño-invierno, y tampoco falta en nuestro armario, el de las editoras de moda.

Una forma elegante de acudir a una misa solemne como esta, en la que Ayuso nos ha dejado claro que se pueden seguir llevando vaqueros pero con el toque más elegante del abrigo negro como el suyo.