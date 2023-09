Vicky Martín Berrocal hace hasta elegante la bomber más viral de Zara con un total look blanco

Vicky Martín Berrocal ha empezado septiembre llena de nuevos proyectos de trabajo, grabaciones y reuniones. Y para un día de no parar, ha optado por un total look blanco de lo más elegante, con la bomber más viral de Zara. Sí, esa que ya tenía en negro y que ahora ha añadido a su armario en blanco. Vicky Martín Berrocal es la reina de las bombers, no tenemos ninguna duda, y sí muchas pruebas. Para empezar septiembre nos lo ha vuelto a demostrar con el que se ha convertido en su uniforme de los últimos meses, pero esta vez se ha olvidado de los jeans para llevar la bomber blanca a su vuelta al trabajo. Máxima tendencia que nunca falla. Porque si el otro día Vicky Martín Berrocal nos dejó su estilismo más formal, sexy y casi de invitada perfecto o novia para el homenaje de Joaquín en el Benito Villamarín, este viernes ha sacado a pasear su lado más casual, con uno de esos looks perfectos para llevar 24/7 hasta en otoño. Aunque esta vez nos ha sorprendido con la chaqueta bomber viral que está casi agotada y que todas las mujeres de 50 años y sus hijas quieren ponerse esta estación con zapatillas blancas para un estilismo más casual.

El street style de ciudades como Nueva York o Copenhague han venido a confirmar que se trata de la chaqueta más relevante de la temporada, y no solo ellos, también todas las influencers de nuestro país, y Vicky Martín Berrocales buen ejemplo de ella. Porque si la bomber negra se agotó en horas, esta blanca deZara no va a tardar. Las chaquetas bomber llevan meses anunciando su regreso, y este otoño 2023, han terminado por alzarse como una de las prendas más necesarias después de triunfar en primavera.

Bomber maxi bolsillos, de Zara (69,95 euros)

Bomber blanca. Zara

Vicky Martín Berrocal ha apostado todo al blanco en un día de trabajo con pantalones de vestir blancos, camiseta de punto de tirantes y unos zapatos destalonados, también blancos.