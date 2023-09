Naty Abascal también se ha ido de compras a Zara a por los pantalones de lino estampados más virales

Naty Abascal está reinando en Venecia, si ayer nos rompía todos los esquemas con un esmoquin de Armani para un look masculino como toda una diva, hoy nos deja claro que también se va de compras a Zara y que no todo son firmas de lujo en su maleta de viaje, y armario. Y lo ha hecho desde Venecia con los pantalones de lino estampados más virales de Zara que ella lleva en septiembre. Cuando en una semana no paramos de ver una misma prenda en Instagram, solo quiere decir una cosa, que va a ser viral y se va agotar al mismo tiempo. Y eso es lo que pasó con estos pantalones estampados de lino de Zara que ya tienen lista de espera en todas las tallas, pero que las mujeres 50+ que mejor visten como Carmen Gimeno y Naty Abascal no dejan de llevar ni en septiembre.

Porque esta temporada lo han vuelto a hacer: las prendas de lino han pisado muy fuerte. Y es que cada año el lino adquiere un mayor protagonismo entre las colecciones de algunas de las marcas referentes como Alberta Ferreti, Brunello Cucinelli o Brioni, quienes ya nos anunciaron esta tendencia en la semana de la moda, en sus respectivas colecciones que el lino volvía aún con más fuerza a nuestras vidas. Y si esta mañana era Amelia Bono la que combinaba un conjunto de lino de chaleco y falda con zapatillas, ahora es Naty Abascal desde Venecia con estos pantalones estampados con camisa blanca, también de lino. Elegancia en estado puro.

Naty con pantalones de Zara. @natyabascal

Pantalón estampado bolsillos, de Zara (39,95 euros)

Pantalón lino. Zara

Un pantalón de lino de Zara de tiro alto confeccionado con tejido en mezcla de algodón y lino con cintura con trabillas y bolsillos de plastrón en delantero. Con detalle de bordados a contraste y cierre frontal con cremallera y botón que Naty Abascal ha combinado con camisa blanca de lino.