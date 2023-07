Vicky Martín Berrocal rompe Instagram cortándose su melena por primera en 50 años para pasar al corte bob más tendencia

Vicky Martín Berrocal ha vuelto a romper Instagram, y esta vez no lo ha hecho con un posado en bikini para contestar a los haters o posando de espaldas en shorts para mostrar por primera vez su celulitis, pero sí va de primeras veces. Y es que Vicky Martín Berrocal se ha atrevido a cambiar de look radicalmente y cortarse su característica melena para pasar al corte 'bob' más tendencia que triunfa entre las celebrities como Aitana. "Han tenido que pasar 50 años para decirle adiós a mi melena", explica en su post de Instagram. Pero lo mejor es la reacción de su hija Alba Díaz que nos la ha mostrado a través de un vídeo en Stories de Instagram. "¿Y eso?", preguntaba Alba, con la boca abierta, a lo que añadía, "se ha vuelto loca". Su hermana, igual de anonadada, se llevaba las manos a la cara, pero era incapaz de decir nada. Eso sí, a nosotras nos encanta el nuevo corte de pelo de Vicky Martín Berrocal que no puede estar más guapa a sus 50 años.

El corte de pelo 'bob' es, temporada tras temporada, el peinado predilecto cada verano, ya que rejuvenece, es cómodo y aporta mucha frescura. Es una vuelta al corte de pelo que llevábamos en nuestra niñez, haciendo así un homenaje a esos veranos de ensueño. Además, admite muchas variaciones, ya que puede cortarse desde el pecho -una media melena-, hasta su versión más corta a la altura de la mandíbula, peinado denominado 'short bob' y que deja ver el escote y el cuello. Aitana nos sorprendía hace unos meses con este corte 'bob' inspirada en los 90 y en Victoria Beckham, y ahora es Vicky Martín Berrocalla que se apunta a esta tendencia.

Una fotografía que ha compartido Vicky Martín Berrocal mientras disfruta de sus vacaciones en Mónaco, y lo ha hecho con un look con shorts y body negro, combinado con una camisa azul oversize.