Volvemos a nuestra infancia con las cangrejeras de brillos más nostálgicas de Violeta Mangriñán en Formentera

Está claro que las vacaciones de las celebridades o influencers nos están sirviendo de mucho. Es el momento en el que presenciamos un despliegue de looks de escándalo que actúan a modo de inspiración para las editoras de moda. Entre ellas, encontramos a Violeta Mangriñán en Formentera, destino al que no ha dudado en meter en su maleta todo los must haves que actualmente están en tendencia e, incluso, algunos que todavía no lo son, pero que están a punto de serlo (y nosotras sabemos más evidente). Esta vez no hablamos ni de pantalones cargos ni de los vestidos perfectos para este verano, sino de uno de los calzados más nostálgicos, cómodos y todoterreno.

A lo largo de estos últimos días, hemos ido siguiendo todos los pasos de la influencer valenciana con la intención de cazar cada prenda, accesorio o calzado cool. Si ya vimos la falda de encaje midi más romántica o el vestido fluido idóneo para un atardecer, ahora debemos hablar de las cangrejeras. Sí, has leído bien: las cangrejeras que comenzamos a ver a las portuguesas y que han llegado a España con más fuerza que nunca. Es imposible no traer recuerdos al presente con este calzado, puesto que era el más recurrente en nuestra infancia cuando estábamos en nuestras vacaciones o simplemente pasando el día en el mar salado o la piscina. Sin embargo, tanto su diseño como su funcionalidad han llegado a nuestra actualidad, volviéndonos a convencer de llevarlas de nuevo. Eso sí, no se queda únicamente en este terreno, sino que ha traspasado los límites hasta ser vistas por las calles. Y, sino, que se lo digan a Violeta Mangriñán, quien ha tenido su don innato por la moda en combinarlas de una manera arriesgada, pero sin fallar en el intento.

Las cangrejeras de Violeta Mangriñán en Fromentera

Haciendo scroll en Instagram nos hemos encontrado con el último look de Violeta Mangriñán en Formentera. Casual, cañero y de lo más original. Y es que ha sacado partido al famoso tank top de Loewe en blanco con unos pantalones de rayas súper bombachos a la par que fresquitos, junto con un shopper en beige y sus icónicas gafas de sol. Ahora, la joya de la corona han sido las cangrejeras jelly adornadas con brillos, que no pueden ser más fashionstas e imprescindibles para elevar cualquier look en un chasquido de dedos. Las firma Jeffrey Campbell, pero actualmente están totalmente agotadas en todas las páginas web, por lo que estaremos atentas a su reposición.

Cada vez tenemos más claro que Violeta Mangriñán es toda una amante de la moda nostálgica, como ya vimos con su compra del bañador de Hello Kitty en Zara Kids que podría hacer match con Gala y Gia.