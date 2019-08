¿Neymar? Estas son las claves de su estilo

¿Aquí también hablando de Neymar? Sí, lo confieso. Yo también he tenido pesadillas esta noche con el brasileño, pero hay que reconocer que es el personaje del momento, y queramos o no, hay gente que quiere seguir hablando de Neymar, igual que otros estamos hartos. Pero tranquilos, que no cunda el pánico, que aquí no os vamos a narrar en directo como sube la oferta del Barcelona o si han ofrecido la Sagrada Familia también a cambio del futbolista. Nosotras nos vamos a centrar en analizar las claves del vestuario de Neymar, por si finalmente vuelve a recalar en nuestra liga, que no nos pille por sorpresa sus estilismos.

Y es que Neymar, pasar desapercibido no pasa nunca. Aún recordamos su último entrenamiento con el Barça antes de irse al PSG, donde salió luciendo sudadera y mochila de la colección de Supreme para Louis Vuitton. Y es que en los últimos años, los futbolistas también se han convertido en embajadores de moda.