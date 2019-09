Paula Ordovás , que se adelantaba de la forma más elegante a la temporada al mostrarnos el vestido que ilumina nuestros días de otoño , nos ha sorprendido recientemente con los botines que van a ser tendencia esta temporada . Con permiso de las botas cowboy y de las zapatillas blancas que tomaremos por básicos imprescindibles, los botines de efecto cocodrilo de Paula Ordovás se convertirán en un must .

Los botines que lleva la influencer Paula Ordovás son los Marcelle Black Croc de piel de Miista . Tienen un precio de 315 euros y actualmente están disponibles en todas las tallas de la 35 a la 41. Si te apetece darte un capricho e invertir esta estación en unos botines perennes, esta es tu opción. Si no es así, atenta porque tenemos varias opciones low cost .

Estas botas en punta de tacón cuadrado en cocodrilo negro de New Look están disponibles en ASOS por un precio de solo 36,99 euros. Las puedes encontrar en todas las tallas de la 35 a la 42 y también pueden ser tuyas en color granate.

Estos botines combinados de piel de lagarto y cocodrilo con tacón cuadrado están disponibles por 51,99 euros en la web de La Redoute. Su precio original era de 64,99 euros por lo que, ahora que cuentan con una rebaja del 20% no puedes dejarlos escapar. Te van a sacar de más de un 'qué me pongo' y están disponibles en todas las tallas de la 36 a la 41 así que no te lo pienses más.