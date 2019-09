Tres pendientes de Zara por menos de 13 € que llevarás a tu próxima boda de otoño

Porque tú te compras el vestido o el traje para esa boda pero los pendientes, el tocado o los zapatos se te resisten. Porque no encuentras el color exacto, no sabes si ponerte acorde a los mismo tonos o romper por completo y optar por colores que nada tengan que ver .

Seguro que ya tienes pensado más o menos el look de esa boda que tienes en los próximos meses pero te faltan los complementos, que parece al final lo más complicado para tener todo perfecto.

Las bodas de otoño se esperan con ganas porque las de verano ya pasaron y además están algo más limitadas por el calor, el atuendo tiene que seguir ciertos códigos ya establecidos y tenemos ganas de que venga el fresco para estrenar nuevos looks y empezar a crear estilismos de ensueño que superen incluso las expectativas de Pinterest.

Por ejemplo, llevas un vestido en tonos beige pero de repente te pones unos zapatos en azul índigo o rosa fucsia que te quedan fenomenal y le aportan algo de gracia.

Así que, para evitarte estos conflictos de estilo, te proponemos una opción perfecta que va a pegarte con todo y que parecen otra cosa (o al menos que valen más) y son súper asequibles.

Se trata de una selección que tiene Zara de pendientes de cristales transparentes con efecto holográfico que son baratísimos y que van a quedarte perfectos no sólo con este look, sino también con otros más casual, para que puedas aprovecharlos y luego no se queden muertos de la risa en un joyero.