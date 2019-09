Rocío Osorno tiene ese vestido floral de Pull&Bear por 16€ que necesitas a final de verano

Quedan pocos días de verano, pero el calor va a seguir en muchas zonas de España, y los vestidos en versión mini son una genial opción para llenar tu inspiración. En especial, hemos fichado uno que ha enseñado Rocío Osorno en su cuenta de Instagram que nos ha enamorado del todo.

Lo mejor es que es de nueva colección, por lo que lo tendrás en todas las tallas, pero también es el precio el que nos ha dejado con muchísimas ganas. Y dirás, los vestidos en versión mini no estilizan, pero éste no es así, todo lo contrario. Porque hace un efecto de reloj de arena que envuelve la figura en una tela floral con una base en color rojizo rosado maravillosa.

El corte es justo por encima de la rodilla y tiene manguita corta. El escote también es en uve y puede quedar bien tengas o no mucho pecho, porque lo realza. Lo más bonito es la combinación del vestido, porque lo ideal es hacerlo con un tipo de calzado tipo botines, tal y como lleva Rocío Osorno y asociarlo con unas botas de tipo ‘cowboy’, por si lo sabes, es una de las claras tendencias de este año.

Quizás son de un estilo que no sabes cómo ponerte, pero éste es el claro ejemplo de que quedan fenomenal si las sabes combinar bien. Rocío Osorno ha optado por unos botines negros acharolados que le dan un toque diferente al estilismo.

Hay que tener en cuenta que no deja de ser un vestido muy sencillo y que, por supuesto, puedes combinar con sandalias, deportivas o zapatillas de tipo Converse.

Rocío Osorno es una gran fuente de inspiración estilística y es uno de los looks que más nos ha gustado para un día a día, no lo vemos para llevarlo por la noche, pero para una mañana soleada y hacer un plan en el que quieras ir cómoda, éste es tu look sin dudar a dudas.

Tienes el vestido en todas las tallas en la página de Pull&Bear y en tienda física y sólo cuesta 15,99 euros. Así que si te gusta no te lo pienses más y ve a por él porque todo lo que saca la influencer en redes, literalmente vuela.