Tania Llasera tiene el mensaje que tienes que leer después de tus vacaciones

Ya es septiembre, y muchos tienen lo que llaman depresión postvacacional. Esa vuelta a la realidad que cuesta un poco asimilar porque está cargada de obligaciones y muy lejos de los días de salitre en la piel y sandía en la playa.

Pero qué le vamos a hacer, ¿sentirnos afortunados? Precisamente este mensaje es el que Tania Llasera ha querido transmitir en su cuenta de Instagram acompañado de un hashtag muy claro que incide en valorar y ver lo que se tiene en lugar de lo que siempre falta.

"¿Os he comentado lo FELIZ que soy? Hay días como hoy cuando no he dormido nada (porque he trabajado hasta tarde y he madrugado) pero al menos, mirando lo positivo: he achuchado a mi hijo mayor ¡toda la noche! Y doy gracias al universo por darme TANTO. Tengo que acordarme de mirar lo que tengo y no lo que no tengo. Nada me falta: lo que más grande tengo es el sentido del humor pero además tengo salud, hijos preciosos y sanos, un marido que me quiere tal como soy y una familia maravillosa por ambos lados. Tengo trabajo y me siento afortunada de poder decir que lo considero mi ‘espacio creativo’ (no siempre fue así). Tengo tanto que me siento a rebosar, tengo tanto que tengo amor para regalar, tengo tanto que no se por donde empezar. #happy #contenta #feliz #tengotanto #miraloquetienesynoloquetefalta