Destinos de verdadero lujo

Los Hamptons (Estados Unidos)

En la exclusiva sección este de Long Island, Los Hamptons son el place to be para las estrellas mundiales. Allí se venden casas por 40 millones de dólares. Son top villas como The Baker House 1650.

Palacio Raj (India)

Siéntete como un verdadero príncipeen uno de estos palacios indiios. A disposición solo de unos pocos bolsillos, como el Pabellón Maharaja en el Palacio Raj.