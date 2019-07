Relojes de cine

Men in Black

Rivalizando en importancia, la marca relojera suiza Hamilton ha estado presente en la industria cinematográfica desde 1932, con su participación en más de 500 películas. La firma ha rendido homenaje a todas aquellas personas que trabajan detrás de las cámaras con la organización de los X Hamilton Behind the Camera Awards, celebrada hace pocos meses en Los Ángeles. Hamilton colaboró estrechamente con Hollywood desde la primera aparición de un reloj de esta casa en pantalla en la película ‘El expreso de Shanghai’ en 1932 con Marlene Dietrich. Gracias a su participación en el proceso creativo, la firma ha logrado aportar relojes que contribuyen tanto a definir a los personajes que los lucen como a perfeccionar la trama de una película. “Somos conscientes de la cantidad de trabajo que se lleva a cabo detrás de las cámaras”, explican desde la firma. Los relojes Hamilton han aparecido recientemente en producciones como ‘Tom Clancy’s Jack Ryan’, ‘Interstellar’ y Marte (The Martian). Un caso especial de éxito fue Men in Black, con el Hamilton Ventura en manos del Agente J: “El Ventura se convirtió inmediatamente en parte del uniforme de ‘Men in Black’, al igual que los trajes, las gafas y los neuralizadores” También, en 2001, ‘Pearl Harbor’ fue una de las películas del año: en 1941, los militares estadounidenses recibieron relojes Hamilton Khaki Field con mecanismos mecánicos.