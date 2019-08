Aún está disponible (y a 7€) la túnica para encima del bikini más bonita de Women'Secret

Lo malo es que sólo queda en una talla y está a punto de agotarse pero nos parece una pieza preciosa para animar nuestros estilismos playeros o de piscina. Es una L la que queda, pero teniendo en cuenta que es un estilo oversize, no hay problema para que te quede bien.

La verdad es que es extraño que una pieza tan bonita y colorida siga estando disponible, pero hay muchas cosas en la web que merecen la pena totalmente, como varias chanclas que no superan los 8 €, bolsos de rafia preciosos y sombreros para quitarte el sol de la cara y que no te moleste. ¡Echa un vistazo y no te pierdas los últimos descuentos!