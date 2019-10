Aceitunas Tatis pagó deudas con «un poco» de los 100.000 euros de Invercaria

La ex administradora de Aceitunas Tatis ha admitido ante el tribunal que juzga esta pieza separada del «caso Invercaria» que destinó a pagar deudas «un poco» del préstamo de 100.000 euros que le concedió la sociedad pública y que no guarda ninguna documentación a pesar de que envió «muchísima».

Anticorrupción solicita seis años de cárcel para Tomás Pérez-Sauquillo, ex presidente de la sociedad de capital riesgo de la Junta, por malversación, prevaricación y tráfico de influencias, mientras que para Gracia Rodríguez pide dos años y seis meses por unos hechos ocurridos en 2009, meses antes de que su empresa entrase en concurso de acreedores.

En su declaración ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, Rodríguez contó que contactó con Invercaria tras encontrarse «por la calle» con la entonces alcaldesa de La Carolina (Jaén), Ángeles Férriz, y pedirle que intercediera ante los bancos porque le decían que un aval de 80.000 euros que le había otorgado la agencia pública IDEA era «papel mojado». Según su relato, la edil le dio el teléfono de «una empresa que ayuda a otras empresas» y acabó contactando con Pérez-Sauquillo y Cristóbal Cantos, ex director de Promoción de Invercaria y denunciante de las presuntas irregularidades que originaron la pieza principal. «A Invercaria le apasionó el producto», explicó Rodríguez, quien señaló que presentó cuatro líneas de negocio para justificar la petición del crédito: aceitunas con banderillas, encurtidos, cestas navideñas y «una línea erótica de productos que llamó mucho la atención». «Pérez-Sauquillo pidió a Cantos que rescatase toda la documentación que enviamos para el aval de IDEA y también nos pidió que se la entregásemos físicamente. Corrimos como peces y la trajimos en mi coche», relató la ex dueña de Tatis. Rodríguez recalcó que mandaron «una cantidad terrible de documentación», pero también admitió que no guarda ningún papel relacionado con la operación, a pesar de que después del primer préstamo, de junio de 2009, volvió a pedir otro de 350.000 euros que le fue denegado.