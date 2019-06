El Gobierno andaluz recurrirá el archivo del “caso Avales” de IDEA tras apoyarlo

El consejero de Presidencia, Elías Bendodo -de cuyo departamento dependen los Servicios Jurídicos de la Junta- ha anunciado este martes que la Junta ha decidido recurrir el archivo de la causa que investiga presuntos delitos de prevaricación y malvesación en los avales concedidos por la agencia pública IDEA entre 2003 y 2010, pese a que como acusación particular el Gobierno andaluz apoyó el archivo de la causa solicitado por las defensas de dos ex altos cargos socialistas investigados.

Bendodo ha justificado la decisión de recurrir el archivo de la causa decretado por la jueza instructora María Núñez en que en su auto ésta no atiende la petición de "continuar las actuaciones" contra el "núcleo del fraude". En el mismo escrito en el que la Junta apoyaba el archivo de las actuaciones por prevaricación y malversación contra cuatro ex altos cargos socialistas -solicitado por las defensas del ex consejero de Innovación Martín Soler y el ex director de IDEA Jacinto Cañete- al considerar que se habían "diluido" los indicios de estos delitos, solicitaba que se abrieran nuevas diligencias por fraude en subvenciones contra los responsables de 18 empresas que obtuvieron avales de IDEA y también ayudas de la partida de los ERE, algo que ocultaron en sus solicitudes. La Junta estima que el "quebranto" a las arcas públicas asciende a 140 millones de euros.

La jueza Núñez indicó en su auto de archivo que para esta petición, la Junta debía presentar una denuncia nueva por ese otro delito contra los responsables que considere que los cometieron para que entrara en reparto y recayera en el juzgado correspondiente. Sin embargo, Bendodo anunció este martes que el Gobierno andaluz ha decidido recurrir el auto de archivo decretado por la instructora porque "no tenemos otra vía", tras defender que la Junta "va a a ir con todas las consecuencias hasta el final de este caso" y "ni mucho menos vamos a dar carpetazo a este asunto".

Negó que haya cambiado el criterio del Ejecutivo y al ser preguntado sobre si contraviene a los servicios jurídicos, Bendodo ha sido contundente: "El portavoz del Gobierno soy yo, y lo que puedan decir los servicios jurídicos, o filtraciones, llamadas... no voy a entrar en esas informaciones".