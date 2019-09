El Ronqueo del atún abre el Encuentro de Capitanes de Almadraba de Isla Cristina

El 'ronqueo' o despiece tradicional de un atún en directo en la Plaza de La Almadraba de Isla Cristina (Huelva) ha abierto este domingo el XVIII encuentro de Capitanes de Almadraba 'Arráez y Sotárraez', que convertirá hasta el 15 de septiembre a este municipio en epicentro mundial de la pesquería de esta especie.

La cita, que este año está dedicada a Portugal, ha sido convocada por la "Asociación La Muy Noble Sociedad de Amigos de Atún Thunnus Thynnus y Amantes del Vino", presidida por José Antonio López, y su objetivo es divulgar los conocimientos relativos al atún para su consumo responsable y desde el punto de vista gastronómico o turístico y medioambiental.

A ello contribuye una programación que combina múltiples citas, entre ellas el acto tradicional, el encuentro de capitanes de almadraba, que contará con la participación de la práctica totalidad de los capitanes de España, Italia, Portugal y Marruecos y un plantel de profesores de universidad especialista en la materia.

A este ronqueo, en el que además del tradicional se ha llevado a cabo otro al estilo japonés, han participado unas mil personas que han consumido 100 kilos de atún a la plancha, además de otros tantos de pellejitos con tomate, salicornia con tocino de jamón, estupeta -atún salado aliñado al estilo portugués- o espineta con patatas.

Las jornadas técnicas se desarrollarán en el Centro de Investigación GARUM de Isla Cristina y tienen carácter internacional, ya que participarán expertos en atunes de Marruecos, Italia, España y Portugal.

El certamen incluye varias ponencias, entre ellas las relacionadas con las ventajas del consumo de atún o el método de vigía para las almadrabas, al tiempo que se presentarán los resultados de las almadrabas atlánticas y mediterráneas en la campaña 2019.

En el aspecto culinario, a partir del 12 de septiembre comienza la semana de la alta gastronomía en el restaurante Casa Rufino, que contará con la visita de los restauradores Pedro Alemida, del restaurante Can The Can, de Lisboa; Manuel Santos, del restaurante hotel Vila Baleira, de Porto Santo (Madeira); y Antonio Vieira, del restaurante Wish, de Oporto.

Además, durante toda la semana se desarrollarán en los bares y restaurantes de Isla Cristina la XIII muestra culinaria del atún y el día 13 se celebrará la XV cata de mojama de atún.