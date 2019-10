El portavoz de la asociación de consumidores Facua, Rubén Sánchez, ha denunciado que el diputado de Vox en Andalucía Francisco Serrano no ha devuelto 2,5 millones de euros de dinero público que le concedió el Ministerio de Industria en 2016 para un negocio que no ejecutó.

En rueda de prensa para anunciar novedades de la intoxicación por listeriosis provocada por Magrudis, Sánchez ha explicado la información que previamente había anunciado en su cuenta de Twitter según la cual Serrano creó la empresa Bio Wood Niebla SL, con su entonces socio Enrique Pelegrín Díaz, el 30 de marzo de 2016.

Ocho meses después recibió un préstamo de 2.489.000 euros que debían destinarse a la implantación en Niebla (Huelva) de una nueva fábrica de pellets, un combustible que se obtiene de la recuperación de subproductos derivados de la madera como el serrín, ha dicho Sánchez.

La ayuda, a devolver en 10 años con tres de carencia, la concedió el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la empresa anunció que daría empleo directo a 14 personas y otros doscientos indirectos, ha recordado Sánchez antes de indicar que Hacienda le ha reclamado el dinero al diputado.

Sin embargo, la fábrica no existe y la empresa sólo cumplió el primer año con la obligación de depositar sus cuentas en el Registro Mercantil, al que ha ocultado su situación y movimientos de dinero desde 2017, según el portavoz de Facua.

Tras haber anunciado que "con seguridad" la fábrica estaría "a pleno rendimiento" a finales de 2017, en octubre de ese año la empresa aseguró que finalmente iniciaría su producción en febrero del año siguiente, aunque en esa fecha Serrano abandonó la sociedad cuando estaba inhabilitado como juez, ha precisado Sánchez.

Cuando dejó la sociedad como administrador solidario de Bio Wood Niebla SL el 13 de febrero de 2018, el negocio redujo su capital social de 1.238.000 euros a 7.000 y volvió a ampliarlo un mes después, ha indicado el portavoz de Facua.

Tras esa denuncia de Facua, de la que también ha informado InfoLibre, Serrano ha dicho en Twitter que tiene "la conciencia muy tranquila. No he visto ni un solo euro del crédito que se solicitó", ha asegurado antes de agregar: "mucho menos tengo responsabilidad alguna con que no haya sido devuelto en los plazos marcados" porque se había desmarcado previamente del proyecto.

"Mi falta de confianza en este proyecto empresarial comenzó cuando me di cuenta de que las máquinas que se habían aportado mediante facturas proforma no habían acabado en poder de mi socio, lo que dificultaba que el proyecto de la fábrica pudiera culminarse", explica Serrano.

El diputado ha denunciado a su socio y a Javier López, que había sido el gerente de su despacho de abogados y que fue el promotor e ideólogo de este proyecto, una denuncia que está en trámite ante el Juzgado de Instrucción 1 de Sevilla, ha afirmado el diputado andaluz, quien ha añadido que Facua está en proceso de "fiscalización" por parte de la Junta de Andalucía.

En este sentido, el portavoz de Facua ha añadido que esa fiscalización es solo una petición de datos de la Junta a la Fundación de la asociación a la que ya han contestado, y ha añadido que dirigentes de la formación de "ultraderecha", en referencia a Vox, llevan meses acusándoles de irregularidades con subvenciones.

Sánchez ha aclarado que el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía ha admitido que Facua no tiene pendiente devolver ninguna ayuda pública, y ha lamentado que desde Vox les digan que le van a "vigilar", lo que "no nos preocupa", y que les insulten.