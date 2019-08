La cantante, bailarina y actriz internacional Jennifer López actúa este jueves, 8 agosto, en el municipio malagueño de Fuengirola en el marco del Marenostrum Castle Park Festival en la que será la única parada en España de su gira de conciertos 'It's my party Tour', con la que la artista pretende celebrar su 50 cumpleaños.

La artista portorriqueña, que llega a Fuengirola con prácticamente las entradas agotadas, no actúa en España desde el año 2012, por lo que será una oportunidad única para verla en directo con su espectáculo.

Se trata de una actuación que va a servir como guinda a todo un programa de conciertos. Una vez más, el festival fuengiroleño volverá a ser el centro neurálgico de la música internacional, han destacado desde el Consistorio a través de un comunicado.

Jennifer López presentará para toda España su último espectáculo, 'It's my party Tour', con el que pretende celebrar con sus seguidores los 50 años que cumplió el pasado 24 de julio. En él repasará algunos de sus temas más míticos y celebrados, como pueden ser 'If you had my love', 'Waiting for tonight', 'Jenny from de Block' o 'On the floor', entre otros, así como los más novedosos, como es el caso de 'El anillo' o 'Medicine'.

Para ello, López pondrá sobre las tablas del escenario del Marenostrum, situado en la loma del Castillo Sohail, sus impresionantes coreografías y sus vestuarios deslumbrantes, así como lo último en tecnología escénica.

Jennifer López y su 'It's my party Tour' desembarcarán en Fuengirola después de haber iniciado toda una gira internacional el pasado mes de julio en Los Ángeles. Desde entonces, ha recorrido buena parte de la geografía norteamericana, incluido Canadá, y así lo seguirá haciendo durante el presente mes de julio.

En agosto, además, la actriz y cantante internacional continúa su gira en Israel, Rusia, Turquía, Egipto y, ahora también, en España con Fuengirola como única escala.

Fuengirola suena en el panorama internacional musical

Decenas de medios de comunicación se han acreditado para el evento, cuyo recinto se ha transformado para acoger a 14.000 personas, así como todas las necesidades logísticas que requiere un espectáculo de estas características.

El concejal de Cultura, Rodrigo Romero, ha informado hoy de la marcha del que va a ser el acontecimiento del año en la localidad, el concierto de la famosa artista mundial Jennifer López, que tendrá lugar en el recinto de Marenostrum Fuengirola situado en la loma del Castillo Sohail. En este sentido, el edil ha asegarado que se están ultimando los preparativos para la cita, de la que prácticamente se han vendido las 14.000 entradas disponibles y ha levantado una enorme expectación mediática a nivel nacional.

“La demanda mediática y del público está siendo muy elevada. Gracias a este concierto y a esta edición de Marenostrum, Fuengirola va a trascender más allá del ámbito local y va a sonar en todo el mundo. El montaje y los preparativos está prácticamente terminado, estamos en constante coordinación con las fuerzas de seguridad, el equipo de la artista y los promotores para conseguir que sea el evento del año en nuestra ciudad”, explicó el edil.

De esta manera, el recinto abrirá sus puertas mañana a partir de las 19.00 horas. A partir de entonces, habrá actuaciones de DJ’s, además de una importante cantidad de puestos de comida y bebida. No será hasta las 22.00 horas cuando comience el espectáculo.

En esta ocasión, como indicó Romero, dada la dimensión y la ilusión que ha suscitado del concierto, “todo se ha multiplicado y habrá más barras, más servicios y más seguridad”. A este respecto, el responsable de Cultura municipal aconsejó a los asistentes que prevean su llegada al recinto con, al menos, un par de horas de antelación de la actuación principal, a fin de pasar los rigurosos controles de seguridad establecidos.

Asimismo, recordó que todas las líneas del servicio de autobús urbano fuengiroleño son gratuitas para los asistentes al concierto presentando su entrada al conductor. Por lo que recomendó el uso de este medio de transporte para llegar hasta el entorno del centro comercial Miramar.

El concierto de Jennifer López de mañana se encuadra en la gira internacional ‘It’s my party Tour’ con que la polifacética artista norteamericana está celebrando sus 50 años, cumplidos el pasado mes de julio. Se trata de la única escala en España –tras siete años sin actuar en nuestro país-, y una de las pocas en Europa. López ha llevado su gira desde el pasado mes de julio, a Rusia, Turquía, Canadá y Estados Unidos.

Mañana desplegará su show, ante 14.000 espectadores, en la loma del Castillo Sohail. Para ello se valdrá de sus medidas e impresionantes coreografías, sus vestuarios deslumbrantes, así como lo último en tecnología escénica con más de 400 focos, entre otros detalles.