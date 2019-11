La jueza acuerda nuevas diligencias en la pieza separada del crimen de Almonte

Los forenses que practicaron las autopsias de las víctimas determinarán la compatibilidad entre el cuchillo hallado y las lesiones que éstas presentaban

El Juzgado de Instrucción número 1 de la Palma del Condado (Huelva) ha ordenado la práctica de nuevas diligencias en el marco de la pieza separada abierta en el caso del doble crimen de Almonte (Huelva) tras el hallazgo de un cuchillo en una alcantarilla en marzo de 2017.Dicho cuchillo habría sido encontrado a unos 300 metros de la casa de F.J.M. y pocos meses antes del juicio que se celebró contra él por estos hechos y en el que resultó absuelto tras un veredicto de no culpabilidad, aunque, por causas que no se han esclarecido, no se supo de su hallazgo hasta finales de 2018.En una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, la jueza admite la práctica de las pruebas solicitadas por el abogado de los familiares de las víctimas -una niña de 8 años y su padre-, José Bidón, en el marco de esta pieza separada.De esta forma ordena que se libre oficio recordatorio al Departamento de Biología del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil (SECRIM) para que remitan el informe que realizaron del cuchillo y que ya se le solicitó en un oficio de fecha 17 de enero de 2019.Asimismo, pide que se recabe informe al Instituto de Medicina Legal (IML) con objeto de que los forenses que practicaron las autopsias de las víctimas determinen la compatibilidad entre el cuchillo hallado y las lesiones que éstas presentaban.A esto suma que se le pida a la Policía Judicial de Huelva (UOPJ) que remita las actuaciones practicadas y la denuncia o comparecencia efectuada por Aníbal Domínguez, tío y hermano de las víctimas, en relación con el cuchillo.Y es que fue esta persona la que denunció ante la Guardia Civil en noviembre de 2018 que había tenido conocimiento en esas fechas de que un año y medio antes se había hallado esa arma blanca; dicha denuncia tenía como objeto saber dónde había estado, ya que no obraba en la causa, y qué diligencias se habían llevado a cabo, pues la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado no había tenido constancia de la aparición de la misma.Por último, en su providencia la jueza cita el próximo 27 de diciembre a las 10:30 cita para tomarles declaración en calidad de testigos al pintor que localizó el cuchillo en la alcantarilla y a la vecina que lo comunicó a la Policía Local.