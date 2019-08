La Junta estudia cobrar la entrada a los museos y monumentos andaluces

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, señaló ayer que «está analizando y estudiando» el cobro de entradas en los museos y monumentos andaluces, de modo que este dinero «revierta directamente» en su mantenimiento, aunque, precisa, «no hay ninguna decisión tomada aún».

Así lo indicó en una entrevista concedida a Europa Press, en la que señaló que aunque «no es una decisión que tengan tomada en este momento», sí es una cuestión que «estoy analizando y estudiando, primero porque es algo habitual y natural que ocurre en otros países y comunidades autónomas; y, en segundo lugar, porque es un dinero que va a revertir directamente en tener el patrimonio a punto para los ciudadanos». «Lo poco o mucho que se recaude siempre va a retornar al ciudadano, porque ese dinero revertiría en tener los monumentos en perfecto estado», abundó la consejera, que apuntó que «es consciente» de que el presupuesto para el patrimonio «es mínimo» y «a lo mejor que todo el mundo colabore un poquito sería un buen instrumento para llegar donde la consejería no llega».

Además, y cuestionada sobre si tienen estimado el impacto del turismo sobre los principales monumentos, Del Pozo indicó que «evidentemente no pueden estar sometidos a un colapso permanente de personas porque se deterioran», toda vez que apuntó que «hay que ordenar ese turismo y que lo harán en aquellos sitios en los que aún no lo esté». No obstante, resaltó que a Andalucía llegan anualmente 33 millones de personas y que de estas, 9,5 vienen a ver nuestros monumentos y museos, una cifra que «intentaremos que siga aumentado porque es riqueza y empleo para nuestra tierra».

Pero, incidió en que cuando llegue el momento de ordenar para que los turistas disfruten del patrimonio y este no se vea afectado, «no hay dudas de que se hará la reordenación precisa». En ese sentido, explicó que por ejemplo en la Alhambra de Granada «no hay problema» porque «tiene una limitación por la Unesco de 2.700.000 personas al año a razón de 8.000 personas al día en los días de verano y 6.500 en invierno». «Está todo perfectamente ordenado», concluyó.