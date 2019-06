Málaga, a pie de pactos

El escenario político derivado de las elecciones municipales del pasado 26 de mayo ha dejado a la provincia de Málaga con buena parte de sus ayuntamientos pendientes de alianzas para poder constituir sus ejecutivos. Son, no en vano, 24 de los 103 municipios que conforman la geografía malagueña, tanto de la costa como del interior, los que tienen aún incierto el mapa político. En Málaga capital, los comicios dejaron un resultado un tanto inesperado a partir de ciertas variables: de un lado, la desaparición de Málaga Ahora –que irrumpió en el anterior mandato con cuatro concejales–, formación que pierde sus tres ediles tras no querer confluir con la coalición Adelante Málaga, que sí unió a Podemos e Izquierda Unida teniendo como resultado tres actas de concejal. De otro lado, la no representación de Vox, a quien las encuestas daban entre uno y dos ediles. La formación obtuvo algo más de 10.000 votos en la ciudad, frente a los más de 40.000 que había obtenido apenas un mes antes, en las elecciones generales.

Así las cosas, el PP suma un concejal pasando de 13 a 14, a dos de la mayoría absoluta. El PSOE añade tres actas y se hace con 12 y Ciudadanos pierde un edil y apenas tendrá dos representantes en el Consistorio, viendo igualmente frustradas sus aspiraciones de haber obtenido entre 4 y 5. Un claro ejemplo de que la marca «Paco de la Torre» –que iniciaría ahora su quinto mandato– ha sorteado la tendencia a la baja de los populares y de que se refuerza el bipartidismo PP-PSOE, únicas formaciones políticas que han incrementado su número de representantes.

Esta tendencia no sólo se da en la capital, sino en toda la provincia. Ambos partidos suman un total de 462.446 votos, el 68,06 por ciento del total escrutado. Además, mantienen o incrementan ligeramente el número de mayorías absolutas obtenidas hace cuatro años: en 2015, los socialistas las obtuvieron en 36 municipios al igual que ahora, mientras que el PP ha sumado dos mayorías absolutas a las obtenidas en los anteriores comicios municipales.

De esas mayorías, destacan ayuntamientos como el de Estepona, donde el popular José María García Urbano repite tercer mandato aumentado sus consecutivas mayorías absolutas y en esta ocasión suma 21 de los 25 concejales que conforman la corporación, convirtiéndose en el alcalde más votado de España. Otra de las mayorías absolutas que recuperan los populares es la de Marbella, con una Ángeles Muñoz que inicia ahora su cuarto mandato –el anterior de dos años y tras prosperar una moción de censura contra el alcalde socialista José Bernal, que gobernó con un tripartito impidiéndoselo a los populares que obtuvieron mayoría simple en las urnas–.

En el PSOE, el municipio de mayor población en el que gobernará es Cártama, repitiendo mayorías absolutas en municipios de menor población mayoritariamente en el interior de la provincia.

Así las cosas, en la anterior legislatura los populares gobernaron Málaga capital en minoría merced a un pacto de investidura con Ciudadanos. Parece que esa ecuación se repetirá en los próximos cuatro años, a expensas de lo que decida la dirección nacional de Ciudadanos, que a todas luces dará el beneplácito a que sus dos ediles faciliten la gobernabilidad a Francisco de la Torre, quien estaría además dispuesto a integrar a los representantes de la formación naranja en su ejecutivo.

En la provincia, faltan por resolver las alianzas que alcancen municipios como Algarrobo, Alcaucín, Almachar, Álora, Alozaina, Arenas, Benalmádena, Benamargosa, Cañete la Real, Carratraca, Casabermeja, Cómpeta, Cuevas del Becerro, Humilladero, Manilva, Mijas, Moclinejo, Nerja, Rincón de la Victoria, Ronda, Sierra de Yeguas, Torremolinos, Vélez-Málaga, y la propia capital.

Pendientes de la decisión de Ciudadanos, y de reeditar un posible pacto «a la andaluza» con el apoyo además de Vox, están municipios como Mijas o Torremolinos. En este último, la popular Margarita del Cid intentará arrebatar la alcaldía al socialista José Ortiz con el apoyo de Ciudadanos y Vox, mientras que en Mijas, la formación naranja, que ha gobernado en este último mandato con el apoyo del PSOE, es reacia a dar su apoyo al candidato del PP, Ángel Nozal. En Benalmádena, todo parece indicar que el actual alcalde, Víctor Navas, del PSOE, mantendrá la alcaldía al haber sido la lista más votada contando con apoyos puntuales de otros partidos.

El PP gobernará la Diputación

En la Diputación, se constituirá una semana después de los consistorios, concretamente el 22 de junio. Todo apunta a que el PP podrá reeditar el gobierno que ha mantenido en las dos últimas legislaturas. Ha obtenido 15 diputados de 31.