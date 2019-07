Niños en lista de espera por un verano feliz

Este verano, más de 2.000 niños en España en riesgo de exclusión social podrán disfrutar de unas vacaciones inolvidables. Save the Children organiza un verano más sus campamentos para niños en riesgo de pobreza con motivo del final de curso. La organización, líder en la defensa de los derechos de la infancia, lleva más de 20 años realizando actividades para menores en situación de vulnerabilidad con el fin de darles oportunidades educativas, sociales y de ocio.

Entre cultura, entretenimiento y diversión, el programa de verano organizado por la asociación ha arrancado esta semana y concluirá a finales de mes. En Andalucía, esta campaña incluirá a 335 niños en escuelas y campamentos de verano repartidos entre las provincias de Sevilla y Cádiz, que disfrutarán de una amplia oferta de actividades lúdicas y recreativas. Para Cuenca, si no cuentan con más plazas es debido a la falta de recursos de la organización y no porque ellos no pretendan ampliar la participación: «es un proyecto importante y potente de cambio que quiere mostrar al resto de instituciones que estos programan funcionan».

Hace menos de un mes, la organización publicaba la cifra de que, actualmente en Andalucía, 300.000 niños y niñas se encuentran en situación de pobreza, lo que estaríamos hablando de casi un 20% de la población infantil.

Un refuerzo cultural

El objetivo es «reforzar a los chicos culturalmente cuando se acaba el curso escolar y las familias no pueden asegurarles una distracción». Así lo cuenta Javier Cuenca, director de Save the Children en Andalucía, quien asegura que en estos espacios los niños recibirán también atención alimentaria con una o dos comida completas al día. Vicente Raimundo, director de programas en España de Save the Children, afirma que «las familias que sufren pobreza se ven obligadas a renunciar a las actividades de ocio y muchos niños pasan solos en casa el verano mientras sus padres trabajan. Nuestro principal objetivo es favorecer la inclusión social de estos menores».

Concretamente, en Sevilla, estas escuelas de verano están repartidas entre los barrios de Tiro de Línea, San Pablo, Palmete, Zona Norte, Cerro Amate y La Algaba; mientras que en Cádiz, los niños son atendidos en las instalaciones de la Fundación Tierra de Todos.

Además de las escuelas y los campamentos de verano, este mes comenzarán en La Carlota (Córdoba) los campamentos externos. Aquí, Menores de las provincias de Sevilla, Cádiz o Madrid tendrán la oportunidad de asistir a un campamento situado en plena naturaleza, concretamente en la granja escuela Fuente Redonda de La Carlota (Córdoba). Esta actividad es una oportunidad para niños que ya hayan participado durante el curso en los talleres-escuela de Save the Children y que quieran seguir también integrados en los programas de verano. La primera plantilla que viajará hasta La Carlota para asistir al campamento externo lo hará desde el lunes 8 hasta el 14 de julio albergando un total de 50 plazas. La duración de los campamentos externos suele ser de una semana, por lo que serán 200 los niños que este verano disfrutarán de este servicio.

La iniciativa repartida, además de por Andalucía, por la geografía española, es para Cuenca una «oportunidad única para pasar el verano socializándose de manera positiva y pasándolo bien. De hecho, después ninguno quiere volver».