Pablo Montesinos: «Hoy Juanma Moreno es un ejemplo para todo el Partido Popular»

Pablo Montesinos repite como cabeza de lista del PP por Málaga para las elecciones del 10-N, con el objetivo de mejorar los dos diputados logrados en las últimas generales.

¿Con qué sensaciones concurre el Partido Popular a las elecciones?

Con el objetivo de ganarlas y recuperar el rumbo de España. Con un discurso propositivo, centrado en las preocupaciones reales de los ciudadanos, de quienes abren todos los días la persiana de su negocio y están preocupados por la situación económica. Hoy los españoles son plenamente conscientes de que Pedro Sánchez es sinónimo de bloqueo político y parálisis reformista, y que la única alternativa a eso se llama Pablo Casado. Si sacamos un escaño más que Sánchez, habrá Gobierno de inmediato y aplicaremos las reformas que son necesarias para revertir los signos de desaceleración económica.

¿Preocupa y ocupa en el seno de su formación la desafección política y el hartazgo ciudadano ante la sucesión de elecciones?

Entendemos perfectamente ese hartazgo. Pero es nuestra obligación explicar que el culpable de ir de nuevo a las urnas es Sánchez. Tanto es así que, tal y como desveló LA RAZÓN, cuando en agosto teatralizaba una negociación con los que él mismo denomina socios preferentes y se reunía con colectivos, en paralelo en Ferraz y en Moncloa ya preparaban la estrategia de campaña y elegían eslogan electoral. Esa es la realidad y, a partir de ahí, lo que le decimos a los ciudadanos es que si nos unimos, si concentran el voto en torno al PP, antepondremos el interés general al partidista y habrá un Gobierno a pleno rendimiento presidido por Casado.

¿Cómo ve al PSOE? ¿Cree que los comicios pasarán factura a Pedro Sánchez?

Los españoles van a enseñar a Sánchez la puerta de salida del Palacio de la Moncloa. Ante los indicadores de desaceleración económica, su respuesta ha sido mirar para otro lado. Y, por tacticismo electoral, está utilizando incluso las instituciones del Estado, devaluando su prestigio. Está jugando electoralmente con cuestiones tan importantes como la financiación autonómica, que no es otra cosa que servicios públicos como la sanidad, la educación o el pago a proveedores. La alternativa a todo esto es el PP.

¿Y a Cs? ¿Es real el giro que ha exhibido Albert Rivera?

Desde el PP tendimos la mano hasta el final a Ciudadanos para concurrir juntos a las elecciones generales en España Suma. Lo hicimos con generosidad, defendiendo siempre el interés general al partidista. Rivera dijo que no, y sinceramente creo que se ha confundido. Ahora, legítimamente le pedimos a los españoles que unan en torno al PP en las urnas lo que Ciudadanos no ha querido unir antes.

¿Cómo ve las candidaturas que presenta el PP en Andalucía?

El PP sale a ganar en Andalucía. Y no hay mejor tierra que la nuestra para recorrernos cargados de argumentos nuestras calles y plazas. Hoy Juanma Moreno es ejemplo para todo el Partido Popular. En Andalucía se bajan impuestos, se reducen trabas burocráticas y se crean más oportunidades. Hay más certidumbre económica, llegan más inversores. Yo estoy muy orgulloso de formar parte de la candidatura de Málaga, y creo que tenemos el mejor equipo.

¿Cuántos diputados vaticina que tendrán los populares en la comunidad autónoma?

Como le decía, salimos a ganar. Y esto significa mejorar los resultados de las últimas elecciones generales, que evidentemente no fueron buenos. El PP está en pie, con muchas ganas y trabajando para reconectar con todo el votante de centroderecha. También nos dirigimos al votante socialista descontento, que no entiende cómo Sánchez no ha hecho nada en página económica o no rompe ya con los separatistas en Cataluña.

¿Qué opina del «pataleo» de Juan José Cortés, una vez que se le ha enviado al Senado?

Sus declaraciones fueron desafortunadas y él mismo ha pedido disculpas a través de las redes sociales. La cuestión está más que zanjada y el objetivo de todo el partido no es otro que hacer presidente del Gobierno a Pablo Casado. Y si alguien quiere saber qué haremos en Moncloa, que tome nota del impulso reformista que ha puesto en marcha el Gobierno de Juanma Moreno.

En el caso de Málaga, circunscripción por la que usted concurre, ¿ve viable recuperar el tercer diputado?

Vamos a dar la batalla por mejorar los resultados. La parálisis del Gobierno de Sánchez ha perjudicado a Málaga. Con Casado al frente de La Moncloa, habrá desbloqueo, también en lo que se refiere a las infraestructuras de nuestra provincia. Nuestro discurso en esta campaña será en positivo. Les pediremos a los malagueños que unan su voto en torno al PP para que, todos juntos, logremos que España esté en el sitio que se merece.