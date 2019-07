Un «océano de incertidumbre» tras la investidura fallida de Sánchez

Ayer fue un día para la reflexión. No hubo acuerdo posible para el Gobierno de la Nación y, desde la tribuna, se vio cómo comenzaban a despuntar las campañas electorales de cara a unos posibles nuevos comicios en septiembre. Ante el «fracaso» en la segunda votación para la investidura de Sánchez, con una recurrente cifra en contra de 155 votos, los partidos en Andalucía hicieron balance de lo vivido en el Congreso de los Diputados. Una misma imagen pero diferente prisma con el que mirar la investidura.

Para el PP-A, lo que ha generado Sánchez en España no es más que «un océano de incertidumbre» mientras que Andalucía es «una isla de estabilidad» con un único protagonista, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que, a diferencia del actual jefe del Ejecutivo español, en palabras de la secretaria general del PP-A, Loles López, pone el interés general de los ciudadanos «por encima de cualquier interés personal o partidista o de las ideologías». Para López, es especialmente preocupante que Sánchez «no haya sido capaz de presentar un programa de cara a mejorar la vida de los españoles, sino que solo hemos visto un debate sobre sillones, carteras y subastas».

En cuanto a la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, López consideró que el jueves «estaba contenta de que España no tuviera Gobierno y por el bloqueo». Y manifestó que Díaz había pasado de montar la «rebelión» a Sánchez en su día a «jalearlo para que pactara con los populistas y con la abstención de los independentistas» porque, añadió, «a ella solo le interesa ella misma y sus intereses personales».

Si el juego de los sillones fue el claro protagonista de la jornada de investidura, esta idea también cobró fuerza en boca de los principales portavoces de las formaciones políticas.

Al hilo, la presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, apostó por anteponer las «políticas» antes que los «meros cargos o sillones». Además, señaló que Sánchez «tiene el deber y la responsabilidad» de formar gobierno y pidió al jefe del Ejecutivo en funciones que «deje de faltar al respeto a los votantes de Unidas Podemos y Adelante Andalucía» que es «una organización política como la que más», de forma que también tiene «visión de Estado», apuntó Aguilera.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, calificó de «mala noticia que a estas alturas» el país no tenga Gobierno y afirmó que no le cabe duda de que en septiembre «volverá el sentido común y se hablará –por PSOE y Unidas Podemos– de política, también de sillones, pero se hablará sobre todo de un Gobierno estable en este país para los próximos años».

En el lado opuesto del prisma de la investidura se encuentra el delegado del Gobierno de Andalucía, Lucrecio Fernández, que pide reflexionar a Unidas Podemos y afea tanto al PP como a Ciudadanos la «huida de responsabilidades». Fernández destacó que «hasta el último minuto» Pedro Sánchez había sumido la responsabilidad encargada por el Rey mientras que «los demás se han movido muy poco».

En la misma línea están las declaraciones del coordinador de la Secretaría General del PSOE Andalucía, José Fiscal, que aseguró que sería «muy grave» que España no tuviera «un gobierno de izquierda» para hacer «contrapeso a las políticas absolutamente regresivas que están poniendo en marcha la derecha y la extrema derecha en Andalucía». Y señaló que «los ciudadanos, con razón, no entienden lo que pasó el jueves, el PSOE ha movido todo lo que estaba en su mano y los ciudadanos hablaron muy claro el día de las elecciones dándole una mayoría clara, no suficiente pero sí clara».

«Que no se trunque el buen camino»

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, confió en que la «inestabilidad» que existe a nivel nacional «no trunque» el «buen camino» que se ha iniciado en Andalucía y añadió, en relación a la investidura de Sánchez en el Congreso, que «no deja de ser un fracaso de la política».