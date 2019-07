Castilla y León se vuelve a «mojar» contra la esclerosis múltiple con brazadas solidarias

Los castellanos y leoneses han vuelto a demostrar su solidaridad y se han «mojado» un año más contra la esclerosis múltiples con brazadas solidarias en piscinas de seis provincias de nuestra Comunidad.

Concienciar sobre la enfermedad y recaudar fondos para ayudar a los afectados son dos de los objetivos de una campaña a la que se han sumado piscinas de toda España.

La iniciativa arrancó el pasado sábado en la localidad segoviana de Sangarcía, con una fiesta acuática, mientras que ayer se sumaron piscinas municipales de Burgos, León, Palencia, Valladolid y Zamora.

Por su parte, en la salmantina cambiaron las zonas de baño por el parque de la Alamedilla, donde a lo largo de la jornada dominical se ha podido disfrutar de hinchables de agua, actuaciones de magia y un espectáculo de flamenco.

Y todo ello con el objetivo de dar a conocer y sensibilizar sobre la esclerosis múltiple, que algunos denominan la «enfermedad de las mil caras» debido a las múltiples formas de manifestarse esta patología degenerativa del sistema nervioso central. No se conoce su causa, no tiene cura, y su evolución, además, es impredecible y diferente en cada caso. No es hereditaria, contagiosa ni mortal y sus síntomas más frecuentes son fatiga, trastornos visuales, problemas de equilibrio y coordinación.

En la piscina vallisoletana de Juan de Austria, el nadador internacional Luis Huerta y varios deportistas con discapacidad fueron los encargados de protagonizar el salto inicial de la campaña y realizar los primeros metros nadados en favor de la Esclerosis Múltiple.

Próximas iniciativas

En algunos lugares, la iniciativa se retrasa, como en el caso de Soria, donde las actividades de concienciación se programarán en agosto, o el de Muelas del Pan (Zamora), La Cistérniga (Valladolid) o Cascón de la Nava (Palencia), en cuyas piscinas la campaña Mójate se traslada al próximo domingo (21 de julio), informa Efe.

En las piscinas de la iniciativa, los bañistas que lo deseen pueden nadar para concienciar sobre la esclerosis múltiple y al final de sus brazadas solidarias reciben un diploma acreditativo de los metros recorridos con ese fin.

Así, el pasado año en el conjunto de España se alcanzaron 65.000 kilómetros de nado que sumaron los cerca de cien mil participantes en la campaña.

En Castilla y León, la concienciación sobre la esclerosis múltiple y la asistencia con diversos servicios a los afectados llega a través de las asociaciones provinciales, que en nuestra Comunidad son unas 3.000 personas.