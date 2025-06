Un hospital sin camas ni urgencias, el “plató” que Pedro Sánchez inaugura en Melilla

Después de años de reclamaciones, la sanidad de Melilla parece haber entrado en el radar de Moncloa. Y lo hace con toda la solemnidad institucional que acompaña a un presidente del Gobierno en visita oficial: el despliegue de medios, la presencia de autoridades civiles y militares, los discursos medidos al milímetro… y, por supuesto, el protocolario corte de cinta o la colocación de la placa conmemorativa que inmortaliza la jornada. Y es que, Pedro Sánchez llega hoy a la ciudad autónoma para inaugurar el nuevo Hospital Universitario. Sin embargo, lo que debía ser un motivo de celebración para los melillenses, no es más que una “artimaña de maquillaje político”, como denuncian desde el colectivo médico y desde la oposición. Porque este prometedor proyecto, cuya obra se anunció hace dos décadas por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y ha sufrido años de paralizaciones, retrasos y promesas incumplidas, sigue incompleto.

El nuevo Hospital Universitario de Melilla recibe la visita de Pedro Sánchez con apenas tres consultas externas en funcionamiento: una de enfermería especializada en educación diabetológica y dos especialidades extrahospitalarias —alergia y reumatología—. De hecho, se empezaron a citar a los primeros pacientes hace escasos días para comenzar a prestar asistencia desde el pasado 26 de mayo. Pero el centro cuenta con graves carencias: sin actividad quirúrgica, sin UCI y sin Urgencias. Este último servicio, dicho sea de paso, sería imprescindible al haber abierto una consulta de Alergología, como es el caso. Pero es más: la infraestructura, cuya inversión supera los 150 millones de euros, cuenta con más de 40.000 metros cuadrados construidos, seis plantas y capacidad para más de 250 camas, pero ninguna de ellas está aún habilitada para ingresos hospitalarios.

“Lo que debería ser un hito sanitario se queda, por el momento, en una escenificación política que el Gobierno vende como logro histórico, en un mero decorado montado con lo mínimo para que la foto quede bien”, denuncia Elisa Perlado del Campo, exdirectora médica y exgerente en funciones del Hospital Comarcal de Melilla. Elisa participó en los trabajos iniciales para la puesta en marcha del nuevo centro sanitario. Como ella, han sido muchos los profesionales sanitarios y ciudadanos que han alzado la voz para denunciar el gesto vacío del Gobierno y reclamar realismo y recursos.

Y es que, pese a que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), el organismo del que depende la gestión de la asistencia sanitaria de Ceuta y Melilla, indicara que el plan es llevar a cabo un traslado progresivo, sin fecha cerrada para su plena operatividad, los profesionales difieren. Acusan al ejecutivo de intentar presentar como un hospital de referencia lo que no es más que un centro de especialidades sin recursos ni estructura suficiente.

“Un hospital no es un edificio, es lo que ocurre dentro”, resume Elisa. Y aclara: “La apertura de un hospital no se realiza cuando tienes toda la tecnología montada y los pasillos limpios. Abrir un hospital requiere una planificación precisa, integral y minuciosa. Los hospitales funcionan por interrelaciones. Si abres alergia, necesitas tener urgencias activas, y si tienes urgencias, necesitas hospitalización y UCI”. Ese proceso, añade, no se ha hecho en Melilla. La doctora recuerda su experiencia en Soria, donde coordinó, junto al equipo directivo, un traslado similar. “Allí trabajamos codo con codo con jefes de servicio, supervisores y profesionales. Se planificó cada paso, incluso el momento del traslado de pacientes. Eso aquí no se ha hecho, y no parece que les preocupe hacerlo”.

Además, desvela que, durante los últimos años en los que participó en los trabajos de construcción del edificio, se detectaron múltiples carencias en la infraestructura. Algunas, señala, afectan directamente al funcionamiento de servicios esenciales: la máquina dispensadora de medicamentos se colocó en una planta cuyo suelo no soporta su peso, y las ventanas del pasillo quirúrgico se abrían permitiendo la entrada de aire, algo incompatible con un entorno estéril. “Propusimos soluciones, pero no se hicieron”, afirma.

La presidenta del Sindicato Médico de Melilla (SMM), Elisabeth García, también ha expresado una profunda preocupación ante la “mala planificación” y la “falta de previsión” en el proceso de apertura gradual. Considera que la forma en que se ha llevado a cabo esta transición generará un “caos tremendo”. García pone el foco, además, en la inminente llegada del verano y la necesidad de mantener operativos ambos hospitales durante un periodo prolongado, lo que supondrá una “carga extra al personal que trabajamos porque no se han ampliado plantillas para tener dos hospitales enteros abiertos funcionando”.

Falta de personal

A la falta de servicios básicos que justifiquen una inauguración oficial y a los desafíos pendientes en la infraestructura, se le añade la falta de personal. “La plantilla es insuficiente, no solo de médicos, también de enfermería, auxiliares, personal administrativo…En Melilla, por sus particularidades geográficas, se necesita una cartera de servicios más completa que en otros hospitales de su tamaño, porque muchos días no se puede salir en avión o en barco”, reclama Elisa Perlado.

La doctora también advierte de que la falta de recursos humanos repercute en que no pueda hacerse el traslado a este nuevo hospital “poco a poco, para mejorar la asistencia de los pacientes” como plantea el Ingesa. “Yo tengo la experiencia de un cambio de hospital, para lo que el equipo directivo nos formamos e informamos. No puede hacerse el cambio gota a gota. No hay personal para tener los dos edificios abiertos. Los profesionales no pueden estar en dos sitios a la vez. Los pacientes hospitalizados necesitan sus pruebas diagnósticas, su personal sanitario y sus médicos. ¿Dónde estarán?”

La médico, que también ha sido subdirectora de Ingesa, critica duramente la gestión del proceso: “En Ingesa, antes había gente preparada. Ahora han metido a personas del partido. El director territorial actúa como si esto fuera su cortijo. Hacen lo que quieren”. Y añade: “Han traído directivos que ni siquiera viven en Melilla. Vienen de lunes a viernes y se marchan. Así no se puede liderar un hospital”. A pesar de todo, dice seguir creyendo en el proyecto. “El edificio es estupendo, se podría hacer un hospital magnífico. Pero si no se trabaja desde dentro, no será un hospital real. Lo que se ha hecho ahora es simplemente inaugurar un decorado”.

El presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Melilla, Justo Sancho-Miñano, pide cautela y que no se perjudique a los pacientes. “Desde nuestra institución, lo que deseamos fervientemente es que se haga con escrupulosos criterios técnico-prácticos y no por otros criterios que buscan otros fines. También esperamos que, en este tiempo, en el que se va abriendo de forma gradual, las duplicidades de servicio estén previstas y armadas para que ningún paciente salga perjudicado”, explica.

Fines propagandísticos

La visita de Pedro Sánchez ha hecho emanar una sensación, tanto entre los profesionales como entre buena parte de la ciudadanía, de que, sin tener en cuenta las verdaderas necesidades sanitarias de Melilla.

“Aquí se ha dispuesto un decorado de cine para la foto del presidente, una escenografía en la que todo lo que capta la cámara está perfectamente calculado e iluminado para dar efecto a la escena, pero al mirar fuera de cuadro solo se ven andamios, polvo sin barrer y los cables sueltos que sostienen la puesta en escena. El hospital no está preparado para los pacientes y esta inauguración evidencia, una vez más, el desprecio del Ejecutivo hacia una ciudad históricamente olvidada y ahora instrumentalizada para maquillar su fallida política con Marruecos y su nefasta gestión en sanidad”, lamentan fuentes médicas del antiguo Hospital Comarcal.