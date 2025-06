Jorge de Habsburgo, el descendiente real que será embajador de Hungría en España

El pasado mes de abril coincidí en la Escuela Militar de París con el archiduque Jorge de Austria, segundo hijo varón del archiduque Otto de Austria y de la archiduquesa Regina, nacida princesa de Sajonia-Meiningen. Otto era, a su vez, hijo del Beato Emperador Carlos I de Austria. Éste era también Carlos IV, rey apostólico de Hungría, amén de otros títulos que incluían los de rey de Bohemia, Croacia-Eslavonia, Dalmacia, Galitzia y Lodomeria e Iliria, y muchos principados, ducados y condados que sería imposible reseñar aquí.

En nuestra conversación recordamos a su augusto padre, insigne europeísta y gran políglota, que me escribía cartas en perfecto español, aprendido desde su infancia en la noble y leal villa vizcaína de Lequeitio, donde vivió un tiempo con su madre la emperatriz Zita y sus hermanos, después de que dejaran Madeira donde el emperador Carlos I de Austria. Siendo embajador del Perú en Viena mi primo Gilbert Chauny de Porturas Hoyle, visité por vez primera el impresionante mausoleo de los Habsburgo en la Iglesia de los Capuchinos, donde, sin embargo, faltan los restos de aquel Beato Emperador, aún sepultados en la Isla donde murió.

Lucha por la libertad de los pueblos

Hace unos años, el 5 de julio de 2021, la Academia de la Diplomacia del Reino de España, a la que pertenezco, me encargó escribir y pronunciar la "laudatio" en honor del archiduque Jorge al que aquella corporación había otorgado el premio "Embajador José María Velo de Antelo" a la lucha por la libertad de los pueblos. No pudo recogerlo en persona, pero envió para hacerlo y responder a mi discurso a su hija la Archiduquesa Sofía.

El archiduque Jorge me contó en París una noticia que afectaba directamente a nuestro país: iba a desempeñar en breve el cargo de embajador de Hungría en España, algo francamente notable, habida cuenta de que se trata del nieto del último rey reinante en aquel país. Un país que visité por vez primera en 1997 y que me atrae especialmente. He departido sobre Hungría con mis amigos Katalina Kossuth, bisnieta de Lajos Kossuth, el gran líder húngaro de 1848, el profesor húngaro Marti Tibor, o los condes Tomás Széchenyi o Andor Pálffy ab Erdöd. Con ellos he charlado acerca de familias de la nobleza húngara: los Andrássy, Széchenyi, Apponyi, Esterházy de Galántha o Pálffy ab Erdöd, entre otras.

Austria y Hungría se convirtieron en la doble monarquía, "kaiserlich und königlich", en 1867. A pesar de que Carlos IV de Hungría intentó recuperar el trono, el bloqueo del almirante Horthy se lo impidió, exiliándose en Madeira donde murió. Aunque el archiduque Jorge goza de las nacionalidades austríaca y húngara, se ha sentido siempre especialmente ligado a Hungría, donde se instaló en 1992. Su padre el archiduque Otto entró el 13 de julio de 1988 en Budapest durante 48 horas. Se dio cuenta de que su dinastía no había sido olvidada, aunque rechazó en 1990 ser presidente de una Hungría liberada, prefiriendo luchar por la integración de ese país en el seno de Europa.

Ahijado del Papa Pablo VI

Jorge nació en Starnberg, Alta Baviera, en 1964. Su padrino de bautismo fue el Papa Pablo VI, hoy santo. Creció en Villa Austria, su hogar en el exilio bávaro de Pöcking. Tiene ideas claras sobre nuestro continente, sobre una Europa unida y fuerte, hoy plasmada en la Unión Europea. Habla diez lenguas, entre ellas el alemán, el húngaro, el francés, el español, el inglés y el italiano. Es consciente del peligro de los exacerbados nacionalismos. En 2014, siendo embajador extraordinario de Hungría, colaboró en conferencias sobre el centenario de la Gran Guerra. Esos nacionalismos desorbitados, declaró, no sólo llevaron al estallido de esa Primera Guerra Mundial sino a la eclosión de regímenes tan peligrosos como el nacionalsocialismo, el fascismo o el comunismo. De 2004 a 2012 fue presidente de la Cruz Roja de Hungría, lo que prueba su sensibilidad hacia el sufrimiento humano.

El archiduque Jorge no es el único Habsburgo que hoy es embajador. El archiduque Eduardo, de la rama de los palatinos de Hungría, es el actual embajador de ese país ante la Santa Sede y ante la Soberana Orden Militar de Malta. Cuando el archiduque Otto falleció en 2011, el gobierno húngaro dio a la familia imperial condolencias oficiales, envió representantes a sus funerales, organizó misas, observó un minuto de silencio en el Parlamento, y adquirió sus archivos personales.

Casa en Benidorm

Ahora que llegará a nuestro país, donde su padre construyó una casa en Benidorm y donde sus tres hijos, habidos con su mujer la duquesa Eilika de Oldemburgo, estudiaron o estudian sus carreras, estoy seguro, ejercerá tan impecable labor diplomática como la que ha llevado a cabo como embajador de Hungría en París. Bienvenida a Vuestra Alteza Imperial y Real.