De Santiago-Juárez ratifica su apuesta por que Valladolid sea la capital de la Comunidad

El concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valladolid y exvicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, ratificó su apuesta por presentar una moción para que la ciudad del Pisuerga sea reconocida como capital de Castilla y León y recordó ante el rechazo generado por la propuesta en el seno de su formación que en el «Partido Popular habrá unidad, pero no uniformidad”.

De Santiago-Juárez recordó que «si se cree que es una barbaridad lo que ha solicitado, lo que se podrá hacer es elevarle un expediente disciplinario y expulsarle del partido, pero no desautorizarle, tanto a su persona como al grupo municipal», no obstante, ante las críticas del secretario general del PP en Castilla y León, Francisco Vázquez, por su decisión, Juárez criticó que «ha tenido muchas cosas de las que hablar este verano». Una moción de la que ciertos miembros del Grupo Municipal Popular no tenían constancia, a lo que Santiago-Juárez espetó que «para saberlo y conocerlo hay que venir a trabajar y estar en el grupo».

En este sentido, el concejal del Ayuntamiento de la capital del Pisuerga también calificó de «barbaridad aquellas declaraciones» que le acusan de poner «chinitas» en las ruedas del Gobierno regional, porque «nueve concejales no son capaces de eso», aseguró.

El exvicepresidente de la Junta aseguró ante las reacciones contrarias a esta petición desde las diferentes provincias de la Comunidad, sobre todo desde la leonesa, que su planteamiento no va «en contra de nadie ni de ninguna provincia».

Eso sí, aseguró que la situación creada al respecto, en palabras de José Antonio de Santiago-Juárez, esconde «falta de sentimiento y permanencia a la Comunidad, al aparecer el provincianismo más rancio y el miedo más pueril».

De Santiago-Juárez aclaró que su moción sólo pretende «dar respuesta al Artículo 147 de la Constitución española». Dicho artículo hace referencia a que los estatutos de autonomía deberán contener la denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica; la delimitación de su territorio o la denominació y organización y sede de instituciones.