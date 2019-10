La Seminci meterá a más cien mil espectadores en las salas

En poco más de una semana comenzará en Valladolid una nueva edición, la número 64, de su Semana Internacional de Cine (Seminci). Y lo hará con una gala de inauguración presentada por Pablo Carbonell, y con el reto de superar los cien mil espectadores en las 275 películas, entre cortometrajes y largometrajes de todos los rincones del mundo, que se van a proyectar del 19 al 26 de este mes de octubre, 93 de ellas en competición entre las distintas secciones de un certamen. Y, además, con varias elegidas por sus países para estar en los Oscar de Hollywood, como ‘Adam’, de Maryam Touzani; ‘And then We Danced’, de Levan Akin; ‘Papicha’, de Mounia Meddour (que está a la espera de recibir autorización para su estreno en salas argelinas antes de poder confirmar sus opciones); ‘La vida invisible de Eurídice Gusmao’, de Karim Aïnouz; ‘Let there Be Light’, de Marko Skop; y ‘Honeyland’, de Tamara Kotevska y Ljubo Stefanov.

Un festival que cuenta con 2,4 millones de euros de presupuesto -la mitad los aporta el Ayuntamiento-, y que sigue apostando por las mujeres y la igualdad, ya que habrá hasta siete directoras presentes, y porque cinco miembros del jurado internacional son féminas, entre ellas la propia presidenta, Josefina Molina.

No se espera la presencia de grandes estrellas, como la de Matt Dillon el pasado año, ya que según ha explicado el director de la Seminci, Javier Angulo, es complicado traerlas salvo que se presente alguna de sus películas, y ni aún así, aunque sí que dejaba entrever la posibilidad de que vengan a Valladolid los hermanos Bardem, Javier y Carlos, para presentar el 24 de octubre en el Teatro Zorrilla el documental "Santuario", protagonizado por ambos y dirigido por Álvaro Longoria sobre la campaña de Greenpeace Artic Sunrise. De hecho, la naturaleza y el cambio climático serán protagonistas en esta Seminci los días 24 y 25 y no solo por este preestreno sino por la celebración de de coloquios y una mesa redonda sobre los rodajes sostenibleso

El recuerdo de efemérides mediante películas y documentales, como los 80 añós de la Guerra Civil o de la Agencia Efe, así como los 130 de Chaplin, que se celebrarán con un conciert-película con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, así como los 40 años del crimen de Cuenca de Pilar Miró y los cincuenta de "El Bosque de los lobos" de Pedro Olea, director que, además, será uno de los que recibirá una de las Espigas del certamen, o y "La X de MAX", producida por RTVE por el próximo centenario del nacimiento de Miguel Delibes, serán también protagonistas de la Seminci. Un Festival que cine europeo y de autor, con directores clásicos y consagrados frente a valores emergentes.

Igualmente, cabe señalar la apuesta de la Seminci por la situación del cine en las aulas escolares. A través del espacio Encuentra Distribución, el miércoles 23 de octubre se celebrará la jornada ‘El cine en los colegios: una apuesta de futuro’. Al respecto, Javier Angulo señalaba que seis de cada diez niños que acuden a alguna película del festival nunca antes habían estado en una sala de cine y que para él es una inmensa satisfacción comprobar en este certamen la felicidad y el asombro que les produce a los menores disfrutar de una película en una gran sala y con un sonido espectacular.

Finalmente, cabe destacar la presencia de Alejandro Amenábar, que será también galardonado este año con una Espiga de Honor por su trayectoria, en una clase magistral que ofrecerá, con acceso libre, el lunes 21 de octubre en el Aula Mergelina de la Universidad de Valladolid a partir de las once de la mañana.

El cine de Castilla y León tiene su hueco

Los jóvenes, las mujeres, el medio ambiente, la historia y las reivindicaciones sociales e incluso el vino tienen su espacio propio en la Semana Internacional de Cine de Valladolid. También el cine que se hace en Castilla y León. El cine Broadway, el Laboratorio de las Artes y el Teatro Zorrilla proyectarán trece filmes (siete cortos, como «Amandine», de Juan Carlos Mostaza, y seis largometrajes, entre los que se encuentran «Agapito Marazuela, la estatua partida», de Lidia Martín; Aún se bendicen los campos», de Vera Herrero.