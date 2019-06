Fernández Mañueco, convencido de que gobernarán con el apoyo de Ciudadanos

Tras esta primera toma de contacto entre populares y Ciudadanos, el candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se mostraba satisfecho de la misma, a la vez que convencido de que gobernarán la Junta de Castilla y León con el apoyo de los de Francisco Igea.

De hecho, en regeneración democrática, asunto que les distancia algo más, sobre todo en la exigencia de Ciudadanos de eliminar los aforamientos no solo a los procuradores de las Cortes como lleva el PP en su programa, sino también a los miembros del Gobierno autonómico -algo a lo que siempre se han opuesto los populares-, Fernández Mañueco daba un paso adelante y se comprometía a llevar a cabo, si es necesario, una «reforma exprés» del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, para suprimir los aforamientos y poder alcanzar un acuerdo con Ciudadanos.

Asimismo, el candidato popular tendía la mano a la formación naranja para adoptar nuevas medidas de transparencia y de rendición de cuentas. «Es el momento de poner negro sobre blanco», decía Fernández Mañueco, mientras anunciaba que el PP «está dispuesto» a avanzar en la regeneración democrática, como ya hicieron en la legislatura recién terminada con la limitación de los mandatos a ocho años, con la obligación de celebrar debates electorales y Primarias en los partidos o que los alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes no puedan ser procuradores.

El líder del PP se mostraba abierto igualmente a impulsar la Función Pública, mejorando «punto por punto» el funcionamiento de la Administración autonómica, tanto en eficiencia como en la motivación de sus trabajadores.

Las cosas van a cambiar

Por su parte, Francisco Igea aseguraba que Ciudadanos «hará honor a su palabra» y apuntaba que «las cosas van a cambiar y los castellanos y leoneses lo van a ver» en las medidas globales que se acuerden y que afectarán a todas las personas. Y respecto a los aforamientos, el candidato naranja señalaba, contundente, que en la próxima legislatura no los habrá en esta Comunidad. Igea insistía también en que el PP es el socio preferente para llegar a un acuerdo, pero que en el caso de que no fructifique dicho pacto, se abrirían otras opciones, que no es otra que la de negociar con el PSOE.

A partir de ahora, serán los grupos de trabajo que han conformado PP y Cs los que se encargarán durante los próximos días de llevar a buen puerto el acuerdo programático para la Gobernabilidad de Castilla y León. Algo que harán con discrección y lejos de los focos y las cámaras.