Inquietud en CCOO por que Ciudadanos no diga nada del Diálogo Social

El secretario regional de CCOO, Vicente Andrés, aprovechaba ayer la reunión de la Comisión Ejecutiva del sindicato en Salamanca para mostrar su preocupación e inquietud por la presencia de Ciudadanos en el Gobierno autonómico.

Andrés explicaba que estas dudas surgen por el hecho de que en el programa del partido «naranja» no se recoge nada sobre el Diálogo Social, y porque su líder, Francisco Igea, tampoco dijera nada sobre este instrumento, seña de identidad de la Región, durante el Debate de Investidura. «Nuestra desazón no viene por la desconfianza hacia Fernández Mañueco, que ha estado 18 años participando con los sindicatos en la vida política de la Comunidad, sino por el Gobierno de coalición en el que uno de los dos partidos no recoge en su programa el diálogo social», advertía el dirigente sindical.

Peticiones al nuevo Ejecutivo

Por todo ello, Andrés pedía al nuevo presidente de la Junta, que tomará posesión del cargo mañana, que ponga al frente del Diálogo Social a una persona «que concite el consenso de patronal y sindicatos, con el fin de dar un paso adelante, consolidar y ampliar esta herramienta en Castilla y León». Igualmente, pedía al nuevo Ejecutivo de coalición que abra más las Cortes a la ciudadanía, «para conseguir una democracia más representativa y participativa donde ayuntamientos, organizaciones sociales, sindicatos y asociaciones de vecinos puedan plantear sus propuestas a los diputados en las comisiones que correspondan».

Por otra parte, el sindicato agrario UPA reclama también al nuevo Gobierno que cumpla su compromiso de «apoyo firme» al sector agrario y al mundo rural. Además, desde el mundo académico, el rector de la Universidad de León, Juan Francisco García, demanda al presidente Fernández Mañueco que tenga en cuenta a estas instituciones y se reúna más habitualmente con ellas para conocer de primera mano sus problemas.