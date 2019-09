Los socialistas dicen estar preocupados por la «falta de propuestas» en la Junta

Los socialistas comienzan el curso político con fuerza y dispuestos a dar la batalla en la oposición. Tras las primeras comparecencias de esta semana de los consejeros en las Cortes para explicar su programa de Gobierno, los del puño y la rosa aseguran sentirse «hondamente preocupados» ante la «falta de propuestas» que han puesto de manifiesto en este inicio de curso político en el Parlamento.

«Han arrancado con el convencimiento de que la transparencia ni siquiera nación antes de pasar a mejor vida», denunciaba la secretaria de Organización del PSOE de Castilla y león, Ana Sánchez, durante su participación en la Fiesta de la Rosa de la localidad leonesa de Boñar.

Sánchez se quejaba de en este tiempo de legislatura la Junta no ha presentado propuesta alguna, «salvo la de aumentar en catorce los asesores en la Consejería de la Presidencia sin que se publique y con una opacidad absoluta», apuntaba, o que hablen de reordenar la Sanidad rural «cuando lo que van a hacer es cerrar consultorios».

En este sentido, la dirigente socialista se refería a las explicaciones de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en las Cortes cuando dijo que no van a cerrarse los consultorios pero que se abrirán unos días sí otros no y que en algunos casos atenderá una enfermera y no un médico. «A las cosas hay que llamarlas por su nombre y esto es lo mismo que decir que se van a cerrar los consultorios», aseguraba Ana Sánchez.

Asimismo, la número tres del socialismo de esta Comunidad hacía referencia también a la eliminación del impuesto de Sucesiones anunciada para esta semana por parte del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Sánchez explicaba que esta medida solo afectará los que más tienen, que son 815 castellanos y leoneses, y que supondrá una «importante reducción de ingresos públicos», puesto que han calculado que se dejarán de ingresar unos 180 millones de euros. La secretaria de Organización insistía en que la erradicación de este tributo traerá consigo recortes en el Estado del Bienestar.

«No consentiremos que se reduzcan servicios»

Por otra parte, la vicesecretaria general del PSOE, Virginia Barcones, avisaba ayer a PP y Cs en Toledo, donde los socialistas celebraban su Consejo de Política Municipal Federal, de que los socialistas no consentirán que se reduzcan servicios en los pueblos y mucho menos que desaparezcan municipios, «nuestra esencia».